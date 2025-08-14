Ministrul Sănătăţii: „Anumite servicii de ambulanţă vor fi coordonate teritorial, dintr-un singur punct. Nu se desfiinţează”

Stiri actuale
14-08-2025 | 18:05
Alexandru Rogobete
Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat joi, în vizită la spitalul din Schitu Greci, că anumite servicii de ambulanţă vor fi "coordonate dintr-un singur punct" şi a dat asigurări că nu se va desfiinţa niciun serviciu de ambulanţă din judeţe.

autor
Ioana Andreescu

Ministrul a susţinut că o coordonare teritorială este mai eficientă faţă de una locală, în situaţii de urgenţă.

"Reorganizarea înseamnă, de fapt, o aşezare teritorială de coordonare doar a unităţilor de ambulanţă care pot răspunde într-o situaţie de urgenţă în mod coordonat. În continuare, în Olt, va rămâne staţia de ambulanţă cu tot personalul ei, mai puţin cu managerul. Este adevărat. Pentru că în momentul în care comasez coordonarea pe mai multe judeţe, coordonarea se va face unitar dintr-un singur punct.

Eu am trăit, în ultimii patru ani de zile, am avut neşansa, fiind la Ministerul Sănătăţii, să tranzitez prin tot felul de crize de acest gen. Am trăit Crevedia, am trăit acum Bacău, am trăit inundaţiile la Galaţi. Am trăit toate aceste situaţii de criză şi de urgenţă, unde s-a dovedit că o coordonare administrativă teritorială este mult mai eficientă decât una locală", a răspuns Rogobete, întrebat despre comasarea unor servicii de ambulanţă.

Ministrul a menţionat că deocamdată se face o analiză şi nu s-a stabilit ce judeţe vor fi coordonate teritorial dintr-un singur punct.

Citește și
Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătăţii, în urma controlului la Centrul pentru Arşi de la Floreasca: Rezultatul este de natură penală

"Noi încă nu am stabilit câte judeţe comasăm, care cu care şi cum se va face. Nu ştim asta. Nu ştiu, pentru că nu s-a stabilit acest lucru. În momentul de faţă se fac analize pe cifre, se calculează populaţia deservită, se calculează numărul de echipaje, se calculează inclusiv geografic accesul, drumuri şi aşa mai departe. Şi în funcţie de această reorganizare se va gândi cum se va stabili coordonarea administrativă. Repet, nu se desfiinţează nici un serviciu de ambulanţă din niciun judeţ. Doar că anumite servicii de ambulanţă vor fi coordonate teritorial dintr-un singur punct. Asta e tot ce se întâmplă", a precizat Alexandru Rogobete.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Sursa: Agerpres

Etichete: sanatate, ambulanta, servicii, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 14-08-2025 17:29

Articol recomandat de sport.ro
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Citește și...
Ministrul Sănătăţii: Se va modifica la 180 de grade modul de calcul al normativului de personal din spitale
Stiri actuale
Ministrul Sănătăţii: Se va modifica la 180 de grade modul de calcul al normativului de personal din spitale

Modul de calcul în cazul normativului de personal din spitale se va modifica "la 180 de grade", a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, în timpul vizitei la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci din judeţul Olt.

Ministrul Sănătăţii, în urma controlului la Centrul pentru Arşi de la Floreasca: Rezultatul este de natură penală
Stiri actuale
Ministrul Sănătăţii, în urma controlului la Centrul pentru Arşi de la Floreasca: Rezultatul este de natură penală

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi, că neregulile sesizate la Centrul pentru Arşi al Spitalului Floreasca din Capitală sunt „de natură penală”, motiv pentru care va sesiza Parchetul.  

”Tehnologie de ultimă generaţie pentru pacienţii oncologici”. Robotul de preparare a citostaticelor, funcțional în Bistrița
Stiri Sanatate
”Tehnologie de ultimă generaţie pentru pacienţii oncologici”. Robotul de preparare a citostaticelor, funcțional în Bistrița

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, la Secţia de Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, funcţionează un ”robot oncologic” de preparare a citostaticelor.

Recomandări
Reacția lui Arafat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la 10 ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi
Stiri actuale
Reacția lui Arafat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la 10 ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi, că nu DSU se ocupă de aceste centre.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Stiri externe
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Întâlnirea de la Anchorage (Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30 GMT (22:30 ora României) a anunţat joi Kremlinul, citat de AFP.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 August 2025

45:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12