Ministrul Sănătăţii: Se va modifica la 180 de grade modul de calcul al normativului de personal din spitale

Modul de calcul în cazul normativului de personal din spitale se va modifica "la 180 de grade", a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, în timpul vizitei la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci din judeţul Olt.

Ministrul a menţionat că modificarea va fi făcută săptămâna viitoare printr-o ordonanţă.

„În ordonanţa de săptămâna viitoare se va modifica la 180 de grade modul de calcul al normativului de personal, în sensul în care normativul de personal se va calcula, sigur, ţinând cont şi de numărul de paturi, dar într-o proporţie mică, dar se vor introduce noi indicatori, şi anume rulajul de pacienţi, numărul de pacienţi care staţionează, numărul de zile de staţionare pentru anumiţi pacienţi, pentru că una este să ai pacienţi care stau în medie două zile şi alta este să ai pacienţi care stau 20-30 de zile, o lună, două şi aşa mai departe. Se va ţine cont de complexitatea cazurilor, una este să faci intervenţii neurochirurgicale în fiecare zi, automat acel pacient are nevoie de mai mult personal medical pentru că este un pacient mai complex, are nevoie de recuperare, are nevoie de consultaţii multidisciplinare, are nevoie de mult mai multe lucruri", a indicat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a precizat că la stabilirea normativului de personal din spital se va ţine cont şi de dotările unităţii medicale, de complexitatea cazurilor tratate şi de adresabilitate.

„Se va ţine cont de infrastructura unităţii sanitare. În funcţie de dotările pe care spitalul respectiv le are, cu cât este mai dotat, cu atât serviciile devin mai complexe şi consumă mai mult timp medicul pentru o anumită procedură, pentru că serviciul devine mai complex. Cred că odată cu regândirea modului de organizare a unităţilor sanitare, cu regândirea modului de normare a personalului, în funcţie de infrastructură şi în funcţie de istoricul şi de adresabilitatea până la urmă a unităţii sanitare, lucrurile se vor schimba. Mai este un aspect important - aceste unităţi sanitare nu au fost reaşezate de peste 20 de ani, or demografia s-a schimbat în ultimii 20 de ani, incidenţa anumitor boli. Acum 20 de ani nu erau anumite boli care acum au o incidenţă foarte mare, însă în toţi aceşti ani sistemul de sănătate nu s-a readaptat în funcţie de realitatea demografică şi geografică care se regăseşte în anul 2025", a adăugat ministrul.

Alexandru Rogobete a mai menţionat că România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte numărul de paturi de spitalizare continuă, însă gradul de ocupare este mic.

„Spitalele nu au mai fost reaşezate de peste 20 de ani, pentru că legislaţia cu privire la normativul de personal - modul în care se calculează normativul de personal - nu a mai fost modificată nici ea de vreo 20 de ani. În momentul de faţă, România este pe primul loc la numărul de paturi de spitalizare continuă din lumea europeană, doar că acele paturi de spitalizare continuă stau goale. În foarte multe locuri gradul de ocupare pe anumite secţii nu depăşeşte 5% pe an.

De ce se păstrează în continuare aceste paturi de spitalizare continuă în structura unităţilor sanitare? Pentru că normarea personalului se face doar la numărul de paturi, nu se ţine cont de numărul de pacienţi, nu se ţine cont de complexitatea cazurilor, nu se ţine cont de servicii conexe, nu se ţine cont de personalul auxiliar", a argumentat Alexandru Rogobete.

