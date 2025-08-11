”Tehnologie de ultimă generaţie pentru pacienţii oncologici”. Robotul de preparare a citostaticelor, funcțional în Bistrița

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, la Secţia de Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, funcţionează un ”robot oncologic” de preparare a citostaticelor.

Acesta este capabil să prepare tratamentele cu precizie, reduce erorile, creşte eficienţa şi scade costurile.

”Tehnologie de ultimă generaţie pentru pacienţii oncologici din Bistriţa – robotul care aduce precizie, siguranţă şi speranţă. La Secţia de Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, funcţionează robotul oncologic de preparare a citostaticelor – o investiţie de ultimă generaţie, realizată cu fonduri de la Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud”, a scris, luni, pe Facebook, Alexandru Rogobete.

La rândul său, primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany, a transmis că ”robotul oncologic” este funcțional deja și că ”acest echipament ultramodern pregătește tratamentele citostatice cu o precizie maximă, în condiții de siguranță și sterilitate absolută, reducând riscurile atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.”

