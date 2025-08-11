”Tehnologie de ultimă generaţie pentru pacienţii oncologici”. Robotul de preparare a citostaticelor, funcțional în Bistrița

Stiri Sanatate
11-08-2025 | 11:22
robot oncologic
Facebook

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, la Secţia de Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, funcţionează un ”robot oncologic” de preparare a citostaticelor.

autor
Cristian Matei

Acesta este capabil să prepare tratamentele cu precizie, reduce erorile, creşte eficienţa şi scade costurile.

Tehnologie de ultimă generaţie pentru pacienţii oncologici din Bistriţa – robotul care aduce precizie, siguranţă şi speranţă. La Secţia de Oncologie Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, funcţionează robotul oncologic de preparare a citostaticelor – o investiţie de ultimă generaţie, realizată cu fonduri de la Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud”, a scris, luni, pe Facebook, Alexandru Rogobete.

La rândul său, primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany, a transmis că ”robotul oncologic” este funcțional deja și că ”acest echipament ultramodern pregătește tratamentele citostatice cu o precizie maximă, în condiții de siguranță și sterilitate absolută, reducând riscurile atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical.”

Citește și
oncolog suceava
Oncologul din Suceava care lua 29 de șpăgi pe zi pentru a trata bolnavii va fi eliberat temporar din penitenciar

Accident violent provocat de un șofer care gonea prin București cu poliția pe urmele sale. „Mergea foarte haotic”

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, robot, bistrita, oncologie,

Dată publicare: 11-08-2025 11:22

Articol recomandat de sport.ro
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Citește și...
Medicii și asistentele cercetați pentru șpăgi de la bolnavii de cancer și-au recunoscut faptele. Ce avantaje obțin
Stiri actuale
Medicii și asistentele cercetați pentru șpăgi de la bolnavii de cancer și-au recunoscut faptele. Ce avantaje obțin

Medicii și asistentele de pe secția de Oncologie a spitalului din Timișoara care erau cercetați pentru șpăgi de la bolnavii de cancer și-au recunoscut faptele.

Oncologul din Suceava care lua 29 de șpăgi pe zi pentru a trata bolnavii va fi eliberat temporar din penitenciar
Stiri Justitie
Oncologul din Suceava care lua 29 de șpăgi pe zi pentru a trata bolnavii va fi eliberat temporar din penitenciar

Fosta şefă a Secţiei de Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava Anca Ababneh Dumitrovici, care a fost condamnată, pe 23 septembrie, la trei ani de închisoare cu executare, va fi eliberată temporar în baza unei decizii a Tribunalului Botoşani.  

Medici de la Spitalul din Timişoara, bănuiţi că au cerut şpagă de la bolnavii de cancer. Unul, prins în flagrant cu 1000 €
Stiri actuale
Medici de la Spitalul din Timişoara, bănuiţi că au cerut şpagă de la bolnavii de cancer. Unul, prins în flagrant cu 1000 €

Percheziţii de amploare la secţia de oncologie a Spitalului municipal din Timişoara. Mai mulţi medici sunt bănuiţi că au cerut şpagă de la bolnavii de cancer, care aveau nevoie de diverse proceduri.

Guvernul a aprobat construirea Institutului de Oncologie Timişoara şi ridicarea unui nou stadion de fotbal
Stiri actuale
Guvernul a aprobat construirea Institutului de Oncologie Timişoara şi ridicarea unui nou stadion de fotbal

Două proiecte importante de investiţii din Timişoara au o șansă în plus să se materializeze.

Recomandări
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți
Stiri Economice
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat, Radu Crăciun, afirmă că noua lege privind pensiile private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilităţii sau imposibilităţii fondurilor de pensii de a face plăţi.

FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol
Stiri Economice
FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol

Măsurile de austeritate care au stârnit furia publică și au dus la prăbușirea guvernelor din Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde oficialii caută să reducă un deficit bugetar record.  

Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”
Stiri Politice
Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit astăzi, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 August 2025

03:38:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12