Ministrul Muncii: Trebuie să avem un cadru legislativ şi un buget pentru serviciile oferite victimelor traficului de persoane

România trebuie să aibă un cadru legislativ şi un buget necesar pentru a asigura fiecărei victime a traficului de persoane serviciile de care are nevoie, a declarat luni ministrul Muncii, Florin Manole.

"Traficul de persoane afectează în mod disproporţional şi preponderent grupurile vulnerabile, fie că vorbim de minorităţi etnice sau religioase, fie că vorbim oameni cu mai puţină educaţie sau cu mai puţin acces la resurse materiale. Cei vulnerabili sunt primele victime, sunt cele mai expuse persoane la acest fenomen extrem de dăunător", a subliniat ministrul Muncii, la Parlament.

Lupta împotriva traficului de persoane trebuie dusă colectiv

Potrivit acestuia, se poate vorbi despre o extindere a domeniului luptei împotriva traficului de persoane, pentru că Parlamentul şi Guvernul, artişti, mass-media, organizaţii neguvernamentale şi comunitatea internaţională nu lucrează separat împotriva acestui flagel, ci împreună.

Florin Manole a punctat că un aspect extrem de important este acela că în spatele fiecărei victime trebuie să existe servicii pe care statul român să le livreze.

"Iar pentru asta, astăzi, România este datoare şi trebuie să mulţumesc organizaţiilor neguvernamentale care sunt aproape singure de cele mai multe ori în livrarea serviciilor sociale, şi nu numai, pentru victimele traficului de persoane. Şi România în perioada următoare trebuie - şi o va face şi cu ajutorul Parlamentului şi cu ajutorul Guvernului - va trebui să aibă un cadru legislativ şi un buget suficient pentru a asigura fiecărei victime serviciile de care are nevoie, pentru că serviciile pentru victimele traficului de persoane sunt importante inclusiv din perspectiva procesului penal. Serviciile sunt cele care arată unei victime a traficului de persoane că există o viaţă după ce ai fost traficat sau traficată, că există şanse ca tu să primeşti ajutor, că există şanse ca tu să ai un viitor şi o viaţă cât de normală se poate, după ce ai scăpat din această opresiune.

Expoziţie dedicată victimelor traficului, organizată la Parlament

Ministrul Muncii a fost prezent la evenimentul "Prevenirea traficului de persoane - angajament naţional pentru comunităţi în siguranţă", eveniment organizat de Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru combaterea traficului de persoane, în parteneriat cu Asociaţia eLiberare şi Fundaţia Human Thread la Palatul Parlamentului. Cu acest prilej a avut loc vernisajul expoziţiei de fotografie dedicată victimelor traficului de persoane.

"Artiştii şi mass-media reuşesc deseori să transmisă societăţii nişte mesaje mult mai bine decât am putea noi, ceilalţi, să o facem, pentru că imaginile acestea şi orice altă formă de expresie artistică trebuie să meargă şi merg la sufletul unor oameni. Vor merge deci şi la sufletul decidenţilor, astfel încât să existe mai multă sensibilitate şi mai mult suport pentru lupta împotriva traficului de persoane", a transmis Florin Manole.

