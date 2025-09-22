Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi periculoase pentru ţară şi întreaga regiune

22-09-2025 | 19:10
Maia Sandu
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a atras atenţia luni, într-un discurs la Chişinău, că "dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi directe şi periculoase pentru ţara noastră şi pentru întreaga regiune”.

Mihaela Ivăncică

"Dragi moldoveni, de acasă şi din toată lumea, mi-aţi oferit responsabilitatea să fiu garantul suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Azi, cu toată seriozitatea, vă spun că suveranitatea, independenţa, integritatea şi viitorul nostru european sunt în pericol", a afirmat Maia Sandu într-un discurs transmis pe contul său de Facebook, înaintea alegerilor parlamentare de duminică.

"Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar şi în afara ţării. Oamenii sunt intoxicaţi zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite pentru ca să provoace dezordine, violenţă şi să sperie lumea", a adăugat preşedinta R. Moldova.

Peste 250 de percheziții în dosarul privind destabilizarea alegerilor

Discursul său survine în contextul în care forţele de securitate din Republica Moldova au anunţat că au efectuat luni peste 250 de percheziţii în cadrul unui dosar penal pentru "pregătirea de tulburări masive şi acţiuni destabilizatoare" din partea Rusiei la alegerile legislative.

Peste o sută de persoane au fost vizate de aceste percheziţii, a menţionat poliţia într-un comunicat, fără a oferi detalii despre afilierea politică a acestor persoane.

"Mă adresez tuturor cetăţenilor: să nu admitem predarea ţării intereselor străine. Interesul nostru naţional este pacea, este libertatea, este dezvoltarea economică, este continuarea luptei împotriva corupţiei, este integrarea europeană, este dezvoltarea localităţilor şi a ţării", a subliniat Maia Sandu.

"Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi directe şi periculoase pentru ţara noastră şi pentru întreaga regiune. Toţi moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat. Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut, libertatea de circulaţie s-ar putea încheia, pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa. Regiunea transnistreană ar fi destabilizată. Acestea sunt planurile lor şi ei le spun deschis", a avertizat ea.

Preşedinta a spus că "poporul Republicii Moldova" nu poate admite "să fie puse în pericol pacea, siguranţa cetăţenilor şi stabilitatea în regiune".

"Trebuie să păstrăm Moldova paşnică, în afara războiului şi a încercărilor Rusiei de a ataca sau destabiliza alte state", a subliniat ea.

„Kremlinul are complici în Moldova”

"Rusia nu acţionează singură. Kremlinul are complici în Moldova, oameni care au demonstrat de multe ori în trecut că pentru bani îşi vând şi ţara. Ei nu au ţară, ei au doar stăpâni. Ei nu cred în Rusia sau în Europa. Ei cred doar în bani. Ei vor o Moldovă slabă, o justiţie coruptă care să nu le ceară socoteală nici pentru corupţie, nici pentru trădare de patrie", a insistat lidera de la Chişinău.

În acest discurs adresat alegătorilor, ea a mai declarat că "noi cu dumneavoastră am trăit deja timpuri când cei care azi cumpără voturi au fost la cârma ţării".

"Să ne amintim cât de mult rău au făcut ei Moldovei şi cu cât greu i-am alungat de la putere. După atâtea eforturi, după atâtea generaţii sacrificate, nu avem dreptul să dăm ţara pe mâna corupţilor şi a trădătorilor. Kremlinul crede că noi toţi suntem de vânzare, că suntem prea mici să rezistăm, că nu suntem o ţară, ci un teritoriu, dar Moldova e casa noastră, şi casa noastră nu e de vânzare. Casa noastră se ţine pe oamenii noştri demni. Voi sunteţi zidul pe care se ţine pacea şi viitorul copiilor noştri. Înaintaşii noştri au plătit uneori cu viaţa pentru a apăra Moldova. Astăzi, noi trebuie să o apărăm prin votul cinstit, cu mintea limpede", a spus ea în această intervenţie cu caracter solemn.

"Am datoria să protejez Moldova şi pacea, dar fără voi nu voi reuşi. Puterea mea stă în voi, dragi cetăţeni. Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie şi mai mare. Să fim demni de Moldova noastră, să nu o vindem hoţilor şi să nu le permitem altora să o vândă. Duminică să arătăm tuturor că Moldova nu e o bucată de pământ pe care o poţi vinde sau cumpăra pe trei arginţi, ci casa noastră sfântă", şi-a încheiat ea discursul.

Rămânerea pe calea europeană sau orientarea către Rusia, aceasta este alegerea pe care trebuie să o facă duminică cetăţenii Republicii Moldova, chemaţi să îşi desemneze reprezentanţii în Parlament într-un context tensionat, cu războiul din Ucraina în imediata apropiere, a comentat luni agenţia France Presse într-o analiză dedicată scrutinului din această ţară.

23 de partide și candidați independenți în cursa electorală

În total, 23 de partide politice, dar şi candidaţi independenţi, concurează pentru cele 101 locuri din Parlamentul de la Chişinău.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), susţinut de preşedinta pro-europeană a ţării, Maia Sandu, şi aflat la putere din 2021, a pierdut teren din cauza dificultăţilor economice din fosta republică sovietică, divizată în două tabere ireconciliabile.

Deşi cotată în sondaje cu puţin peste 20% din intenţiile de vot, formaţiunea PAS are totuşi şanse să formeze o coaliţie de guvernare.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 22-09-2025 19:10

