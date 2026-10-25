Declarațiile au fost făcute anterior, în diferite contexte, dar sunt prezentate acum cu titluri alarmiste, scrie news.ro.

„În zilele de 24 și 25 octombrie, pe mai multe pagini de Facebook au fost distribuite postări cu titluri alarmiste, precum «ALERTĂ NAȚIONALĂ! Șeful Armatei Române...» sau «Anunț ȘOC de la vârful Armatei!», însoțite de fotografii ale șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Aceste postări creează în mod fals impresia existenței unor avertizări de ultimă oră privind securitatea României. În realitate, materialele utilizează declarații și informații din interviuri sau apariții publice anterioare ale șefului Statului Major al Apărării, pe care le prezintă într-un context nou, fără precizarea momentului în care au fost făcute”, au transmis, duminică, oficialii Ministerului Apărării.

Avertisment privind mesajele alarmiste

Potrivit acestora, titlurile alarmiste, asocierea cu imagini ale conducerii militare și distribuirea aproape identică a mesajelor pe mai multe pagini de Facebook pot induce publicului percepția existenței unei situații de urgență sau a unor decizii militare recente.

„Precizăm că șeful Statului Major al Apărării nu a emis nicio «alertă națională», iar postările semnalate nu reflectă existența unor avertizări oficiale de actualitate. Ministerul Apărării Naționale recomandă cetățenilor să verifice data și contextul declarațiilor atribuite reprezentanților instituției și să consulte sursele oficiale înainte de a distribui informații cu potențial alarmist”, se mai arată în mesajul Ministerului Apărării.

Informațiile oficiale privind activitatea Armatei României și eventualele situații cu impact asupra securității naționale sunt comunicate prin canalele instituționale ale Ministerului Apărării Naționale.

Reprezentanții instituției citate avertizează că scoaterea din context a unor afirmații reale poate transforma o informație corectă într-un mesaj înșelător.