„La data de 17 noiembrie, în jurul orei 07:50, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Secţia 4 Poliţie au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că doi copii, în vârstă de 11 şi 8 ani, ar fi fost agresaţi fizic de o persoană necunoscută, în timp ce se aflau pe scara unui imobil din cartierul Mănăştur”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj, potrivit News.ro.

Poliţiştii au stabilit că băiatul de 11 ani prezenta leziuni la nivelul toracelui şi al cotului drept. El a fost transportat la spital pentru investigaţii de specialitate.

Anchetatorii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei, o femeie de 54 de ani din Cluj-Napoca.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe.

Copilul de 11 ani a fost înjunghiat, iar cel de 8 ani, bătut, potrivit Cluj24.