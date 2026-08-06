Potrivit unui comunicat al administratorului de infrastructură feroviară, locomotiva trenului de călători R 9011 Roşiori Nord - Craiova a rămas imobilizată în staţia CF Drăgăneşti Olt.

Linia II din staţie este ocupată de un tren de marfă operat de GFR, care este, de asemenea, imobilizat în urma unei defecţiuni.

Linia I, aferentă firului I de circulaţie, este închisă permanent pentru executarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare.

"În aceste condiţii, nu este disponibilă nicio linie pentru circulaţia trenurilor prin staţia CF Drăgăneşti Olt. Operatorii de transport feroviar urmează să asigure măsurile necesare pentru retragerea trenurilor imobilizate şi eliberarea infrastructurii feroviare. Circulaţia trenurilor va fi reluată după eliberarea uneia dintre liniile staţiei şi efectuarea verificărilor necesare, în condiţii de siguranţă", se arată în comunicatul CFR SA.