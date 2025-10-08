Pe o ploaie torențială, credincioșii din Iași au stat noaptea în stradă, așteptând la racla cu moaștele Sfintei Parascheva

Cel mai mare pelerinaj din țară a început miercuri în capitala Moldovei. Sute de mii de credincioși sunt așteptați să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Primii pelerini s-au așezat la rând încă de marți seara și au petrecut noaptea pe stradă, în ciuda vremii rele care i-a pus la încercare.

Pe o ploaie torențială, marți noaptea s-au făcut ultimele pregătiri la Iași pentru începutul pelerinajului. Baldachinul unde va fi așezată racla a fost împodobit cu flori.

Credincioșii care au ajuns deja în capitala Moldovei s-au putut închina în Catedrala Mitropolitană.

Apoi s-au așezat la rând pentru ceremonia de miercuri.

Maricica are 56 de ani și vine pentru prima dată la acest pelerinaj. Se roagă la Sfânta Parascheva să-și vadă din nou nepoata de doi ani. Spune că familia i s-a destrămat după moartea fiului său într-un accident.

Femeie: „Îmi este dor de nepoțica mea. Îmi doresc cel mai mult să o strâng în brațe, să o apropii de sufletul meu. Să fim împreună din nou, cu toată familia.”

Iar doi soți din Vaslui s-au așezat la rând cu gândul la fiica plecată în străinătate.

Cuplu: „Chiar acum i-am trimis un mesaj, este în Cipru. I-am zis că am ajuns și i-am trimis o fotografie. Ce-mi doresc eu pentru ea? Să se realizeze acolo și să vină în țară, să facă o țară ca afară.”

Deși vremea nu ține cu pelerinii, zâmbetele nu lipsesc. Oamenii și-au adus scaune, geci de iarnă ori au pus cartoane pe jos.

Bătrână: „Mai greu, dar am plecat cu credință de acasă, ca să putem să stăm.”

Bătrână: „Să ne rugăm pentru sănătate, pace în lume. Prietenii de la București au venit pe urmă, eu am venit de la Piatra, ei de la București, și aici ne întâlnim, e punctul de întâlnire.”

IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei: „Bucuria se vede deja întipărită pe chipurile pelerinilor. Sunt obosiți, dar bucuroși, împovărați de greutatea drumului, dar voioși. Chiar entuziaști.”

Apogeul pelerinajului va fi pe 14 octombrie, atunci când este sărbătorită în calendarul ortodox Sfânta Parascheva.

Corespondent Știrile ProTV: „În curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, cunoscută drept Ocrotitoarea Moldovei, a fost scoasă în procesiune din interior.

Primii pelerini au ajuns deja la raclă să se închine, după o noapte grea de așteptare. Ei au spus că s-au rugat pentru cei dragi de acasă și pentru pace în lume. Sunt și oameni care au venit doar să îi mulțumească Sfintei pentru o dorință îndeplinită în trecut.

Cei care s-au pus la rând încă de marți seară au așteptat peste 12 ore ca să ajungă la raclă. În acest moment, pe culoar sunt peste 7.000 de credincioși și se înaintează repede.

Vremea va rămâne ploioasă întreaga zi, iar maxima va fi de 14 grade Celsius. Așadar, va fi o încercare grea și pentru cei care abia ajung la Iași.

Accesul în curtea Mitropoliei se face pe un singur culoar, iar voluntarii și preoții, peste 1.300 la număr, îi îndrumă pe oameni în permanență. Autoritățile sunt și ele pregătite. Toată zona este împânzită de jandarmi, care asigură ordinea.

Pelerinajul de la Iași ține o săptămână întreagă. Zilele următoare vor ajunge aici și moaștele Sfântului Grigorie Palama de la Salonic.”

