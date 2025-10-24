Mii de oameni din Mioveni au fost evacuați din case din cauza mirosului puternic de gaz. Jumătate din oraș, fără alimentare

24-10-2025 | 19:41
În Mioveni-Argeș, mii de oameni și-au petrecut noaptea în stradă, scoși din case de un miros puternic de gaz. Peste 120 de persoane au alertat autoritățile, iar un liceu a fost evacuat.

Natașa Paraschiv

Într-un final s-a dovedit că gazul furnizat era amestecat, din greșeală, cu prea mult mercaptan, o substanță care îl face ușor sesizabil. Au fost depistate, însă, și multe scurgeri reale, așa că a fost întreruptă livrarea în aproape jumătate de oraș.

Apelurile la Distrigaz au început să curgă de ieri după-amiază. Speriați după tragedia petrecută în cartierul Rahova din București, oamenii și-au părăsit apartamentele și au așteptat pe stradă echipele de intervenție.

Zeci de echipaje de pompieri din tot județul au fost trimise să facă verificări.

Col. Alin Berevoescu, Comandantul ISU Argeș: „Sunt până la acest moment în total peste 120 de apeluri. S-a depistat scurgeri de gaze și la centrala termică a unui liceu din oraș.”

Furnizorul de gaze a depistat problema: combustibilul era amestecat cu prea mult etilmercaptan, folosit special pentru a-l face sesizabil, după o defecțiune apărută la stația de odorizare.

În urma unei disfuncționalități apărute la stația de reglare-măsurare Colibași, din cadrul sistemului național de transport al gazelor naturale gestionat de compania Transgaz, s-a produs ieri, 23 octombrie 2025, în jurul orei 14:45, o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat în localitatea Mioveni, din județul Argeș.

Declarații oficiale

SURSA: Comunicat Distrigaz Sud Rețele

Ioana Făcăleață, prefectul județului Argeș: „Cantitatea a fost de 8 ori mai mare și atunci unde am avut scurgeri cât de mici de gaze mirosul a fost mult mai puternic.”

Verificările au durat până seara târziu și au fost depistate și probleme reale.

În acest moment, cam 40% din orașul Mioveni are alimentarea oprită. Peste 100 de scări au gazele închise, iar firmele care au făcut astăzi verificări au oprit gazul și în cazul altor consumatori.

Mai grav este că firmele autorizate de ANRE nu s-au înghesuit să sară în ajutorul oamenilor care au aflat că exista riscul să stea cu gazul oprit și trei săptămâni.

Aurel Costache, primarul orașului Mioveni: „Am vorbit cu vreo 4-5 firme aseară. Vreau să vă spun că o singură firmă a convenit să vină.”

Femeie: „Ce facem o săptămână?! Ce facem o săptămână fără gaze?! Nu trebuie să plătesc toată instalația la reparații prin tot Mioveniul.”

Femeie: „O să iasă lumea în stradă, să stai nespălat, nemâncat, mă duc la muncă... cum mă duc?!"

Aproape 3600 de familii sunt afectate.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, bagă Distrigaz și restul furnizorilor în ședință. Nu e exclusă modificarea legii

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 24-10-2025 19:41

