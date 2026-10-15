Preşedintele de stânga Luiz Inacio Lula da Silva mizează pe această victorie pentru a recupera decalajul faţă de senatorul conservator Flavio Bolsonaro, în vederea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, transmite AFP.

Această reformă, susţinută de luni de zile de guvernul lui Lula da Silva, permite multor brazilieni să beneficieze de două zile de odihnă pe săptămână, faţă de una singură în prezent, şi reduce numărul orelor de muncă pe săptămână de la 44 la 40.

Reducerea timpului de lucru a fost una dintre principalele lozinci ale marilor manifestaţii pro-Lula din metropolele braziliene în ultimele zile.

După vot, un grup de senatori a intonat cântece pro-Lula. Reforma a fost aprobată cu 75 de voturi pentru şi unul împotrivă în Senat, după ce fusese validată de Camera Deputaţilor în luna mai.

"Sunt convins că aceasta este cea mai importantă victorie a muncitorilor brazilieni de la Constituţia din 1988 încoace", a salutat raportorul proiectului de lege în Senat, Omar Aziz (PSD, centru-stânga).

Flavio Bolsonaro, care catalogase textul drept "oportunist", a votat în cele din urmă pentru adoptarea lui.

Lula da Silva nu a ratat ocazia de a critica poziţionarea rivalului său. "Adversarii noştri au decis ieri (marţi) că vor vota pentru, dar trebuie să rămânem vigilenţi, ei votează din oportunism electoral", a afirmat preşedintele de 80 de ani într-un videoclip publicat pe reţelele sociale.

În primul tur, pe 4 octombrie, el s-a aflat în balotaj nefavorabil, obţinând 45% din voturi, faţă de 47% pentru fiul predecesorului său de extremă dreaptă, Jair Bolsonaro.

Responsabilii campaniei sale consideră că reducerea timpului de lucru i-ar putea oferi un nou impuls în perspectiva celui de-al doilea tur, din 25 octombrie.

Scrutinul se anunţă strâns. Un sondaj al institutului Quaest publicat miercuri îl creditează pe Flavio Bolsonaro cu 46% din intenţiile de vot, faţă de 44% pentru Lula, cu o marjă de eroare de două puncte procentuale.

"Această propunere va rămâne de actualitate anul viitor doar dacă vom avea un guvern cu adevărat angajat în favoarea progresului şi a cauzelor sociale", a avertizat în timpul votului senatorul majorităţii Veneziano Vital do Rego.

În prezent, un număr mare de brazilieni lucrează şase zile pe săptămână, urmând sistemul cunoscut sub numele de "6x1".

Reforma urmează să fie implementată treptat în cursul următoarelor 14 luni.

În timpul campaniei, Flavio Bolsonaro a propus un plan de reducere a cheltuielilor publice inspirat din politicile preşedintelui ultraliberal argentinian Javier Milei.

Blocul conservator din parlament a susţinut o propunere alternativă care permitea fiecărui angajat să negocieze cu patronul său numărul de ore de muncă pe săptămână.

Însă candidatul conservator, Flavio Bolsonaro, s-a răzgândit în cele din urmă.

"Călătoresc prin Brazilia, majoritatea muncitorilor brazilieni doresc sfârşitul sistemului 6x1, aşa că voi vota pentru", a declarat senatorul marţi.