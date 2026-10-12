Cei trei bărbaţi au fost găsiţi fără suflare într-un rezervor de apă unde efectuau lucrări de etanşeizare, a declarat un purtător de cuvânt al jandarmeriei pentru AFP, scrie Agerpres.

Încercările de resuscitare nu au avut rezultat.

Potrivit presei locale, cele trei victime erau cetăţeni români, deşi autorităţile nu au putut confirma încă această informaţie.

Cauza exactă a tragediei a rămas, pentru moment, necunoscută, urmând ca inspecţia muncii să se deplaseze la faţa locului pentru a stabili circumstanţele accidentului.