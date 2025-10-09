Metoda prin care un tânăr de 24 de ani a păcălit o persoană pe o aplicație de dating și a făcut credite în numele ei

Stiri actuale
09-10-2025 | 11:17
Cum să iei credit cu dobândă de doar 2,49%, fără garanții. La ce îl poți folosi și ce condiții trebuie să îndeplinești
Getty

Un tânăr de 24 de ani ar fi contractat două credite bancare în numele altei persoane, în valoare de circa 100.000 de lei. El a păcălit victima pe un site de dating.

autor
Lorena Mihăilă

„Polițiștii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Serviciul Combaterea Infracţiunilor Informatice au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, şi ulterior au reţinut un bărbat, în vârstă de 24 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi fraudă informatică", informează un comunicat al DGPMB.

Ce arată ancheta

Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2024 - februarie 2025, prin accesarea ilegală a terminalului mobil şi a unei aplicaţii bancare de tip HomeBank, precum şi prin utilizarea datelor personale, o persoană ar fi contractat două credite bancare în numele altei persoane, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei.

Din actele de urmărire penală efectuate a reieşit că tânărul ar fi abordat un alt bărbat, de 28 de ani, prin intermediul unei platforme online de întâlniri.

Folosindu-se de calităţi oficiale nereale, ar fi câştigat încrederea persoanei vătămate, iar ulterior, prin simularea unor sentimente de afecţiune, ar fi profitat de neatenţia acesteia şi ar fi contractat cele două credite bancare.

Citește și
cutremur
Cutremur în România, joi dimineață. Ce magnitudine a avut

De asemenea, din cercetări a reieşit că, ulterior, pentru a intra în posesia sumelor de bani, bănuitul ar fi modificat datele de conectare în aplicaţia bancară şi ar fi efectuat operaţiuni de retragere numerar, transferuri bancare, precum şi ordine de plată.

În vederea administrării materialului probator, miercuri a fost pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

„Persoana bănuită a fost depistată şi condusă la audieri, iar ulterior, faţă de aceasta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentată magistraţilor cu propunere legală", arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Serviciului Combaterea Infracţiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi fraudă informatică.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: credit, arest, frauda,

Dată publicare: 09-10-2025 11:17

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Cutremur în România, joi dimineață. Ce magnitudine a avut
Stiri actuale
Cutremur în România, joi dimineață. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de 3.3 pe scara Richter a avut loc joi dimineață în România.

 

Cum a răspuns o studentă la întrebarea de ce vine o tânără la Sfânta Parascheva. La raclă au ajuns pelerini de pretutindeni
Stiri actuale
Cum a răspuns o studentă la întrebarea de ce vine o tânără la Sfânta Parascheva. La raclă au ajuns pelerini de pretutindeni

Chiar dacă a plouat continuu la Iași, peste două mii de credincioși s-au închinat moaștelor Sfintei Parascheva, în prima noapte de pelerinaj.

IGSU: Peste 100 de localități afectate de inundații și vijelii după codul roșu. Câte persoane au fost salvate
Stiri actuale
IGSU: Peste 100 de localități afectate de inundații și vijelii după codul roșu. Câte persoane au fost salvate

Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) au anunţat că 110 localităţi din 22 de judeţe au fost afectate în urma precipitaţiilor abundente din ultimele 48 de ore.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan: ”Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul care incită la ură”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan: ”Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul care incită la ură”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, la ceremonia prilejuită de Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, că românii au obligația de a combate ”prin toate mijloacele discursul antisemit” și ”discursul care incită la ură”.

Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza
Stiri externe
Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza

După doi ani de război, Israel şi Hamas au convenit joi dimineaţă asupra unui armistiţiu în Gaza, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace „durabilă” în regiune, preşedintele SUA declarând că se aşteaptă la eliberarea ostaticilor luni.

Percheziţii de amploare în nouă judeţe şi în Capitală. Este vizată o grupare care falsifica acte oficiale. Cum acționa
Stiri Justitie
Percheziţii de amploare în nouă judeţe şi în Capitală. Este vizată o grupare care falsifica acte oficiale. Cum acționa

IGPR anunţă că joi dimineaţă au loc 46 de percheziţii în mai multe judeţe şi în Bucureşti, vizând o grupare care falsifica, contra cost, permise de conducere, acte de identitate, diplome şi alte documente oficiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Octombrie 2025

41:40

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28