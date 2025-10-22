Medic infecționist pediatru: Din păcate, încă există reticențe în ceea ce privește vaccinarea copiilor cu serul antigripal

Numeroşi părinţi sunt în continuare reticenţi în ceea ce priveşte vaccinarea antigripală a copiilor, afirmă medicul infecţionist pediatru Claudina Cobzariu, de la Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu" din Capitală.

Ea recomandă „cu căldură” părinţilor să îşi imunizeze copiii, arătând că dacă sunt vaccinaţi cei mici trec mult mai uşor prin boală, uneori chiar fără simptome.

Claudina Cobzariu a vorbit, miercuri seară, la o emisiune TV, despre faptul că numeroşi părinţi refuză să îşi vaccineze antigripal copiii.

„Din experienţă proprie, din păcate, da, adică sunt încă reticenţe în ceea ce priveşte vaccinarea. Recomand cu căldură părinţilor să se sfătuiască cu medicul de familie, cu medicul pediatru şi să ia în serios această protecţie, pentru că organismul copilaşului, uneori, imunitatea nu ajută şi atunci riscăm o internare prelungită, riscăm complicaţii. Deseori sunt copilaşi cu comorbidităţi care ajung, chiar şi în cazul COVID-ului, să le fie recomandat tratamentul anti-COVID, pe care din valurile anterioare l-am folosit destul de des, din păcate, pentru că au fost astfel de cazuri grave”, a răspuns medicul.

Claudina Cobzariu a precizat că micuţii pot fi imunizaţi împotriva gripei de la vârsta de şase luni.

Medicul a subliniat faptul că vaccinarea nu exclude ipoteza îmbolnăvirii, însă ”în mod categoric” îl ajută pe cel imunizat să treacă printr-o formă uşoară de boală, chiar asimptomatică.

„Adică formele vor fi absolut mult mai mici şi complicaţiile vor fi categoric mai uşor de trecut decât formele în care copilaşii nu sunt vaccinaţi”, a explicat medicul.

