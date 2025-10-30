Măsuri pentru alegerile locale din 7 decembrie. Proiect pilot în Capitală pentru alegătorii cu dizabilități de vedere

Stiri actuale
30-10-2025 | 14:47
vot diaspora

Guvernul a aprobat măsuri pentru alegerile din 7 decembrie. AEP lansează un proiect pilot pentru nevăzători, iar indemnizațiile personalului se mențin.

autor
Aura Trif

Guvernul a adoptat în şedinţa de joi o Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie, ”pentru a asigura desfăşurarea în condiţii optime a alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii din unele circumscripţii electorale, din 7 decembrie 2025”.

Potrivit Executivului, măsurile sunt necesare întrucât termenul scurt până la debutul perioadei electorale, respectiv 2 noiembrie 2025, nu permite derularea completă a procedurilor pentru asigurarea materialelor electorale.

”Concret, prin aceste măsuri se creează cadrul juridic şi se asigură resursele necesare instituţiilor implicate - Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, Institutul Naţional de Statistică, instituţiile prefectului, autorităţile locale şi organismele electorale - pentru organizarea în condiţii corespunzătoare a alegerilor şi pentru evitarea eventualelor blocaje instituţionale, administrative sau financiare”, arată Guvernul.

Cine se va ocupa de printare

Astfel, pentru realizarea în condiţii de siguranţă şi în termenele prevăzute de lege a materialelor electorale, Regia Autonomă „Monitorul Oficial” va imprima buletinele de vot, Compania Naţională „Imprimeria Naţională” S.A. va confecţiona timbrele autocolante, iar Regia Autonomă „Monetăria Statului” va confecţiona ştampilele cu menţiunea „VOTAT”.

Citește și
viktor orban
Analiză: Avantajul pe care Viktor Orbán l-ar avea dacă alegerile din Ungaria s-ar desfășura sub stare de urgență

Cheltuielile aferente vor fi suportate din bugetul Autorităţii Electorale Permanente. Hârtia necesară imprimării buletinelor de vot va fi furnizată de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, la preţul de înregistrare în contabilitate, conform specificaţiilor tehnice ale produselor aflate pe stoc.

Pentru prelucrarea şi validarea datelor în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, autorităţile publice centrale şi locale implicate vor sprijini implementarea şi funcţionarea sistemului, cu personal propriu (informaticieni), mai anunţă Guvernul.

Proiect pilot pentru alegătorii cu dizabilități de vedere

Autoritatea Electorală Permanentă va implementa, în cel puţin şase secţii de votare din municipiul Bucureşti, un proiect pilot destinat facilitării exercitării independente a dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilităţi de vedere, în vederea creşterii accesibilităţii procesului electoral. Cheltuielile aferente proiectului pilot vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente, în limita sumelor aprobate prin hotărârea Guvernului privind organizarea alegerilor locale parţiale din 7 decembrie 2025. Totodată, potrivit ordonanţei de urgenţă, pentru personalul implicat în organizarea alegerilor locale parţiale din 7 decembrie 2025 se menţin cuantumurile indemnizaţiilor stabilite pentru alegerile din 4 mai 2025.

Finanţarea cheltuielilor aferente organizării alegerilor locale parţiale din 7 decembrie 2025 se asigură astfel: din bugetul Autorităţii Electorale Permanente – plata indemnizaţiilor personalului tehnic auxiliar desemnat în birourile electorale judeţene, oficiile electorale şi birourile electorale de circumscripţie; din bugetul Ministerului Afacerilor Interne – plata indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale, operatorilor de calculator, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar desemnat de prefecţi; din bugetul Ministerului Afacerilor Interne – acoperirea cheltuielilor pentru activităţile de ordine şi siguranţă publică; din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin Institutul Naţional de Statistică – plata indemnizaţiilor statisticienilor.

Doi tineri din Timiș, cercetați după ce au șantajat o minoră de 14 ani pentru a întreține relații intime cu ei

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, masuri, cheltuieli, proiect, alegeri locale,

Dată publicare: 30-10-2025 14:47

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Viktor Orban s-a lăudat că e prieten cu Trump și cu Putin, iar acum își vede Ungaria aruncată în criză, înainte de alegeri
Stiri externe
Viktor Orban s-a lăudat că e prieten cu Trump și cu Putin, iar acum își vede Ungaria aruncată în criză, înainte de alegeri

Viktor Orban s-a lăudat mereu că este prieten cu Donald Trump, dar păstrează relații excelente și cu Vladimir Putin, afirmându-și astfel ”suveranitatea”. Acum, își vede Ungaria aruncată în criză din cauza politicilor sale, chiar înaintea alegerilor.

Analiză: Avantajul pe care Viktor Orbán l-ar avea dacă alegerile din Ungaria s-ar desfășura sub stare de urgență
Stiri externe
Analiză: Avantajul pe care Viktor Orbán l-ar avea dacă alegerile din Ungaria s-ar desfășura sub stare de urgență

Următoarele alegeri din Ungaria vor avea loc, cel mai probabil, sub stare de urgență, după ce parlamentul maghiar a votat marți prelungirea regimului juridic special cu încă 180 de zile, până pe 14 mai 2026, scrie TPWord într-o analiză.

30 noiembrie sau 7 decembrie: posibile alegeri la Primăria Capitalei. Partidele din coaliție, fiecare cu un candidat
Stiri Politice
30 noiembrie sau 7 decembrie: posibile alegeri la Primăria Capitalei. Partidele din coaliție, fiecare cu un candidat

Pe 30 noiembrie sau 7 decembrie, bucureștenii ar urma să iasă la vot pentru a-și alege noul primar. 

Recomandări
Surpriză. Horațiu Potra a anunțat că se predă autorităților din România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund”
Stiri actuale
Surpriză. Horațiu Potra a anunțat că se predă autorităților din România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund”

După ce a fugit în Dubai, unde a fost și prins, mercenarul Horațiu Potra a transmis prin avocații săi că a decis să se predea autorităților din România, ”pentru a fi judecaţi în fața instanțelor române”.

Ilie Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: „Sper să transfere experienţa acumulată şi în plan guvernamental”
Stiri actuale
Ilie Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: „Sper să transfere experienţa acumulată şi în plan guvernamental”

Premierul Ilie Bolojan i-a urat bun venit noului vicepremier, Oana Gheorghiu, şi a spus că speră ca aceasta să îşi folosească experienţa şi în plan guvernamental, în domeniile reformei, digitalizării şi debirocratizării.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 30 Octombrie 2025

47:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28