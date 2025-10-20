7 decembrie sau 30 decembrie: posibile alegeri la Primăria Capitalei. Partidele din coaliție, fiecare cu un candidat

Pe 30 noiembrie sau 7 decembrie, bucureștenii ar urma să iasă la vot pentru a-și alege noul primar. 

Decizia finală va fi luată în 21 octombrie de partidele din coaliție, care au agreat data, nu și modul în care se vor prezenta: cu un candidat comun sau separat.

La PSD, Gabriela Firea și Daniel Băluță ar intra in cursă, iar Ciprian Ciucu și Stelian Bujuduveanu la PNL. Doar USR are un candidat ales: pe Cătălin Drulă.

Premierul Ilie Bolojan a spus recent că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate în acest an, după mari presiuni din societatea publică, dar și din coaliție. 

Deocamdata, un sondaj realizat de CURS față-n față, în perioada 8-17 octombrie, arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, învingător ar ieși primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Locul secund ar fi împărțit de Cătălin Drulă de la USR și Ciprian Ciucu de la PNL, primarul Sectorului 6.

71% dintre cei care au răspuns sondajului nu vor un candidat comun la Primăria Capitalei. Însă USR vrea un acord cu PNL.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: ”Sunt în favoarea ideii unei alianțe de dreapta. Să nu uităm că această alianță de dreapta a reașezat lucrurile în București atunci când văzusem ce înseamnă un București la sectoare și la Primăria Capitalei condus integral de PSD.”

Dar social-democrații vor un candidat comun susținut de coalitie ori fiecare partid să vină cu propriul candidat.

Gabriela Firea, președintele PSD București: ”Nouă ni s-ar fi părut potrivit să avem un candidat comun cu un proiect care să fie cât mai aproape de dorințele cetățenilor.”

Ca să se evite o nouă ceartă, liberalii vor ca fiecare să vină cu propriul candidat.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: ”Cred că la cum arată lucrurile în acest moment ne îndreptăm spre un scenariu cu candidaturi separate. Important e să avem data validată, respectiv Hotărârea de Guvern cu data de 7 decembrie”.

În aceste condiții, PSD ar merge pe mâna lui Daniel Băluță. Dacă acesta va refuza, partidul o poate propune pe Gabriela Firea, care a pierdut ultimele două runde de alegeri pentru București în 2020 și 2024.

Gabriela Firea, președintele PSD București: ”Să nu uităm faptul că, deși am pierdut, am avut aproape 170.000 de voturi ale bucureștenilor. Și eu, după cum cunoașteți și vă aduceți aminte, nu m-am lăudat niciodată cu sondajele, ci doar cu procentele deja și cu voturile deja obținute.”

PNL are de ale între Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, susținut de premierul Bolojan, și Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, sustinut de aripa din partid controlată de Hubert Thuma.

Într-un sondaj intern făcut de liberali în urmă cu 3 luni, Ciprian Ciucu avea un avantaj de 20 de procente față de primarul interimar al Capitalei.

Cei din USR rămân consecvenți și merg pe mâna lui Cătălin Drulă.

