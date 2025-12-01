Un căutător de comori din Botoșani a găsit o grenadă funcțională într-o pădure, cu un detector de metale

01-12-2025 | 19:08
O grenadă de mână ofensivă a fost descoperită, luni, într-o pădure din localitatea Drislea, de un bărbat pasionat de detecţia metalelor, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit acestora, bărbatul a realizat pericolul şi a chemat în sprijin echipa pirotehnică a ISU.

"Pirotehnicienii au constatat faptul că este vorba de o grenadă de mână ofensivă model RG -42, în perfectă stare de funcţionare şi care putea exploda la orice atingere mecanică. În urma asanării terenului, echipa pirotehnică a ISU Botoşani au descoperit şi un cartuş calibru 7,65 mm", au precizat oficialii ISU.

Elementele de muniţie au fost ridicate şi transportate în poligonul militar de la Copălău, în vederea distrugerii la o dată ulterioară. 

Din umbra tatălui la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii PAOK, după succesul din Asia

