Comori ascunse sub cenușa vulcanului Vezuviu au ajuns la Timișoara: „Este o premieră absolută în România”

Unul dintre cele mai importante evenimente culturale din acest an și-a deschis porțile la Muzeul Național de Artă din Timișoara.

Este vorba despre ampla expoziție dedicată civilizației romane, dispărută sub cenușa Vezuviului, care aduce în premieră în România artefacte rare din orașe afectate de erupția din anul 79.

Evenimentul reunește zeci de piese originale, fresce, mozaicuri, sculpturi și documente istorice – multe expuse pentru prima dată în afara Italiei.

O sută de piese de la unele dintre cele mai cunoscute muzee din Italia pot fi admirate la Timișoara, unele chiar pentru prima dată în ultima sută de ani. Cum este, de pildă, o acuarelă de la Muzeul de Arheologie din Napoli.

Filip Petcu, directorul Muzeului Național de Artă din Timișoara: „Primele trei săli ilustrează viața înainte de eruperea Vezuviului. Iată, toată scenografia expoziției este creată în baza materiei cenușii; practic avem nuanțe de gri și nuanțe de rugină.”

Multe exponate s-au păstrat perfect, precum un bust din bronz al lui Tiberiu, al doilea împărat roman. Unele fresce prezintă crăpături fine, apărute în timp, dar specialiștii spun că tocmai aceste imperfecțiuni subliniază valoarea lor.

Vizitator: „Impresia este una colosală, frescele de la Pompeii sunt extraordinar de calitative și sunt aduse direct din Napoli, din zidurile acestui oraș spectaculos.”

Vizitator: „Din punctul meu de vedere, este o premieră absolută în România, nivelul de detaliu la care s-a ajuns cu suportul de expunere.”

Expoziția cuprinde și lucrări ale artiștilor care au documentat descoperirile făcute în primele campanii arheologice. Printre ele se numără desene, acuarele și schițe realizate la fața locului, imediat după ce vestigiile au fost scoase la lumină. Toate exponatele sunt valoroase, dar din cauza recentelor furturi din muzeele europene, organizatorii evită subiectul.

Filip Petcu, directorul Muzeului Național de Artă din Timișoara: „Constituie o potențială vulnerabilitate pentru expoziție. Ceea ce vă putem spune este că am întărit măsurile de securitate. S-au făcut diverse investiții și la nivelul senzorilor, și a pazei umane.”

Expoziția poate fi vizitată până pe 29 martie. Prețul unui bilet este 88 de lei, iar pensionarii și studenții au reducere.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













