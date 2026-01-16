Reclamele înșelătoare de pe Facebook țintesc anumite categorii de vârstă. Fraudă sau produse false

iLikeIT
16-01-2026 | 09:47
Atenție la reclamele care apar pe Facebook. Deși par să promoveze medicamente sau produse foarte ieftine, în realitate pot ascunde înșelătorii. Fie primiți produse false, fie rămâneți fără bani.

Marian Andrei

Marian Andrei: „Pe Facebook în principal, pentru că sunt alte categorii de vârstă, și e mai ușor să găsești victime acolo. Și, cel puțin în cazul pe care l-am descoperit eu, e o rețea întreagă foarte bine pusă la punct. În luna decembrie au început să-mi apară tot felul de reclame, eu mă tot bag pe asemenea linkuri ca să văd unde duc, și folosesc nume false, inclusiv numere de telefon pe care nu le folosesc în viața de zi cu zi. Și așa mi-au apărut niște reclame pentru medicamente sau probleme de prostată, pe niște saituri care acum văd că nu mai există, dar în luna decembrie erau online”.

Mai multe detalii, în VIDEO.

