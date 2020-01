Maşinile vechi de 30 de ani care nu pot fi interzise în Capitală, deşi poluează cât 10

În timp ce Primăria Capitalei îi va taxa pe șoferii care vor să circule în oraș cu mașini mai vechi și impune chiar restricții în centru, vehiculele instituțiilor publice vor circula în continuare.

Intră aici cele folosite pentru servicii publice și de intervenție, cum sunt autobuzele, ambulanțele, sau autospecialele ISU. Multe dintre ele au câteva decenii și poluează cât 10 sau chiar 20 de mașini noi, spun activiștii de mediu.

Una dintre autospecialele exceptate de la plata vinietei Oxigen are aproape 30 de ani vechime, lasă un nor de fum în urmă când este ambalat motorul. O treime dintre mașinile ISU București-Ilfov sunt sub Euro 4, dar aproape o cincime sunt non-Euro.

Bogdan, ISU București-Ilfov: „Vorbim despre autospeciale de tip vechi. Este o autospecială care încă se mai folosește la nivelul ISU București-Ilfov, întrucât acest tip de autospecială are o capacitate foarte mare de transport al apei. Vorbim de nouă tone de apă.”

În total, Primăria a numărat peste 1.000 de mașini utilitare și de intervenție, care vor circula fără restricții în Capitală. Vorbim de cele ale Societății de Transport folosite pentru reparații sau tractări, cele pentru rețeaua de apă, iluminat, mașinile RADET, ISU sau ambulanțe.

La acestea se adaugă autobuzele. Parcul auto este format din 500 cu normă de poluare Euro 3, alte 500 sunt Euro 4 și doar 400 Euro 6, toate pe motorină.

Mihai Teodorescu, Direcția Transport București: „Peste 50% din parcurile de vehicule pentru utilitate publică au fost înlocuite din 2016 încoace, din cele care țin de PMB. Mai avem cele de tonaj mare, STB, de la RADET, care vor fi și ele înlocuite.”

În plus, pe străzi vom vedea în continuare mașinile mari, cu greutatea mai mare de cinci tone, cum sunt cele folosite pentru construcții.

Pentru mașinile de mare tonaj, există un regulament aparte încă din 2004 și ca să circule în București, proprietarii trebuie să plătească o taxă. De exemplu, pentru centrul orașului, aceasta poate ajunge și la 17.000 de lei pe lună, dacă vorbim despre o mașină cu greutatea mai mare de 22 de tone, cât poate avea o betonieră. De precizat că vara, când este asfaltul încins, mașinile de mare tonaj pot circula doar noaptea.

Și în acest caz pot circula fără autorizație cele folosite pentru lucrări publice sau salubritate.

În aceste condiții este nevoie urgență de investiții pentru înnoirea parcurilor auto ale instituțiilor publice, spun specialiștii în mediu, mai ales că multe dintre aceste mașini merg cu motorină și poluează mai mult decât cele pe benzină.

Alin, Greenpeace: „Pentru oxizii de azot, mașinile vechi diesel Euro 1 emit de opt ori mai mult dioxid de azot decât o mașină nouă, Euro 5, Euro 6. Pentru praf, situația e și mai gravă, de 14 ori mai mult praf decât mașinile diesel noi. Mașinile non-Euro e limpede că emit și mai mult. Stardardul Euro 1 a fost introdus în 1992. Cu cât mașina e mai veche, cu atât e mai poluantă.”

Nu sunt exceptate de la plata vinietei Oxigen taxiurile și nici mașinile care aprovizionează magazinele din centru, care vor putea face asta noaptea și în weekend.

