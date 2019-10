Gabriela Firea, noi precizări despre vinieta Oxigen. Când va fi votat proiectul

Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a făcut, duminică, noi precizări despre proiectul Oxigen, prin care toate maşinile cu normă de poluare sub Euro 5 vor plăti vigneta "Oxigen" de acces şi circulaţie în Bucureşti.

Edilul a spus că acest proiect va fi votat joi în ședința Consiliului General al Municipiului București, scopul său fiind acela ca Bucureștiul să fie ”un oraș prietenos cu mediul”.

”Proiectul a fost în dezbatere publică. Singura contestație a fost aceea a nu taxa mașinile care sunt înmatriculate în afara Bucureștiului și s-a renunțat la acel articol și practic vignieta Oxigen se aplică în funcție de norma de poluare.

5,6 electrice și hibrid nu plătesc nimic, pentru că sunt prietenoase cu mediul. Non euro 1 și 2 nu mai au acces în centru, 3 și 4 plătesc vignieta Oxigen.” - a spus primarul general.

Pe de altă parte, Gabriela Firea se așteaptă ca reprezentanții USR și PNL să voteze împotriva acestui proiect, din motive .. politice.

”Dacă vom avea majoritate? Normal ar trebui să fie unanimitate pentru un astfel de proiect, care înseamnă de fapt viața cetățenilor. Eu așa m-aș aștepta, să nu politizăm un astfel de subiect și anume viața cetățenilor. Dar așa cum se întâmplă de fiecare dată, mă aștept ca USR și PNL să voteze împotrivă, nu doar a proiectului, ci împotriva bucureștenilor, doar pentru că acest proiect este propus de un primar PSD.”

Vinieta Oxigen poate fi plătită pe zi - costă 5 lei - sau sub formă de abonament pentru o lună, o jumătate de an sau un an.