Mărturiile locatarilor din blocul afectat de explozia din Buftea: „Am sărit în sus din pat cu tot cu canapea"

26-11-2025 | 17:20
Șase oameni, inclusiv o adolescentă, au fost răniți într-o explozie care a zguduit marți seară un bloc de locuințe din orașul Buftea, în Ilfov.

Andreea Marinescu

Structura de rezistență a clădirii este compromisă, spun autoritățile. Deflagrația ar fi fost provocată de o butelie care scăpa gaze.

Explozia a avut loc marți, în jurul orei 18, într-un imobil cu parter și etaj din Buftea, județul Ilfov. Aceste imagini au fost surprinse de un martor, la câteva minute după ce peretele exterior al clădirii a fost spulberat de suflul deflagrației.

Femeie: „Eu nu am auzit în viața mea așa bubuitură, de am sărit în sus din pat cu tot cu canapea. Când am dat să mă duc în bucătărie din sufragerie lângă prag era tavanul lăsat, am intrat în bucătărie lângă geam era tavanul lăsat afară, frigiderul într-o parte, aragazul într-o parte. Toate sunt dărâmate, pereți, tot”.

Bărbat: „Stăteam în pat. Și am auzit dintr-o data. S-a ridicat patul în sus cu mine. Când am coborât era un om leșinat pe casa scării. Și m-am chinuit să-l scot afară”.

Femeie: „A bubuit ușa de acolo, din camera ei. S-au speriat, aveau copii mici, au ieșit afară. A căzut plafonul de sus.”

Șase persoane au fost rănite. Trei dintre ele au fost transportate la spital: un bărbat în stop cardio-respirator a fost resuscitat și se află în stare gravă, intubat și ventilat mecanic. Un alt bărbat are arsuri pe aproape 20% din suprafață corpului, iar o adolescentă de 14 ani este în stare stabilă și urmează să fie externată.

Imobilul a fost puternic afectat de explozie, iar pompierii spun că există risc de prăbușire. Plafonul dintre etajul 1 și parter s-a năruit, la o oră după deflagrație. Din datele de la fața locului, reiese că explozia a fost provocată de o scurgere de gaze, de la o butelie. Martorii susțin că unul dintre locatari ar fi intrat cu țigara aprinsă în încăperea în care se acumulaseră gazele.

Alexandru Poroșanu, director adjunct al Institutului Național de Criminalistică: „O parte din apartamente sunt racordate la gaze, o parte nu, probabil se încălzesc pe butelii sau pe alte metode de încălzire, curent sau altceva”.

Explozia nu a fost urmată de incendiu, dar pompierii au rămas toată noaptea la fața locului pentru a supraveghea imobilul.

Autoritățile care fac ancheta nu au intrat în clădire din cauza riscului de prăbușire.

Chestor de poliție Mădălina Moșoiu, IPJ Ilfov: „Se va întocmi dosar penal în care se vor efectua cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă. Cercetările urmând a fi efectuate sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Buftea”.

Locatarii au fost cazați temporar în spații ale primăriei, unde au primit alimente și medicamente.

