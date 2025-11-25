Explozie la un bloc din Buftea. Imobilul riscă să se prăbușească. Sunt patru victime, printre care și un minor

O explozie puternică s-a produs marți seară la parterul unui bloc din Buftea, Ilfov, iar clădirea riscă să se prăbușească. Sunt patru victime, printre care ar fi și un minor.

„Explozie butelie neurmată de incendiu produsă într-un apartament situat la parter, dintr-un imobil cu regim de înălțime P+1. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 5 autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 5 ambulanțe SMURD, autospeciala transport victime multiple și 6 echipaje SABIF”, au transmis autoritățile.

Situația victimelor de la explozie este următoarea, potrivit Ministerului Sănătății:

- 1 pacient cu arsuri de 50% este transferat la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București

- 1 pacient în stop cardio respirator resuscitat urmează să fie transportat la Spitalul Clinic de Urgență Floresca

- 1 pacient minor (14 ani) cu traumatism cranio-cerebral este transferat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu

- 1 pacient cu arsuri minore în evaluare momentan la fața locului

Autoritățile evacuează persoanele pe o rază de 50 de metri. De asemenea, există risc de prăbușire a imobilului.

Foto: ISU B-IF

Salvatorii caută dacă mai sunt victime în urma exploziei. În acest context, la Ministerul Sănătății s-a format o celulă de urgență coordonată de ministrul sănătății în care sunt incluse spitalele de urgență: Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni", Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), Spitalul Universitar de Urgență București.

Intervenția este în desfășurare.





