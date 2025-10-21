Mărturia unui locatar în ancheta exploziei din Rahova: „Dacă gazul era oprit, de ce mai piuiau senzorii, de ce mai mirosea?”

21-10-2025 | 19:31
Ancheta exploziei catastrofale din cartierul Rahova a continuat astăzi cu noi cercetări la fața locului. Procurorii au folosit și roboți ai forțelor pentru acțiuni speciale, pe care i-au introdus în blocul șubrezit de suflul deflagrației.

Mădălina Stețco,  Ovidiu Oanță

După ce au vorbit cu mai mulți martori, anchetatori cred că sursa scurgerilor de gaze nu era în bloc, ci undeva în exteriorul clădirii.

Declarația unui locatar al blocului afectat

Printre cei care au dat declarații în fața procurorilor s-a numărat și Gheorghe Găinaru, care locuia la etajul opt. El a fost printre primii care au ajutat la închiderea alimentarii cu gaze a blocului.

Gheorghe Găinaru, martor: În spatele ușii blocului sunt niște robineți pe care îi închizi în caz de pericol. Și am zis să-i închidem să nu sărim în aer. Unde au lucrat dânsii, unde au pus sigiliu, acolo e altceva, nu era un robinet la care să umble orișicine. Dar gazele au mirosit tot timpul. Întâi a fost o pană de curent și apoi a venit mirosul de gaze. Deci toată noaptea senzorii au piuit pe scară și dimineață același miros. Dacă gaz nu era, era oprit, de ce mai piuiau senzorii, de ce mai mirosea a gaz?

La această întrebare vor răspunde și specialiștii în producerea exploziilor de la INSEMEX Petroșani. Aceștia au adunat probe din rețeaua exterioară de distribuție a gazelor urmărind și dacă sunt eventuale erori de execuție a lucrărilor.

Citește și
Distrigaz
Încă un bloc evacuat din cauza unor scăpări de gaze. Locatarii se temeau de repetarea tragediei din Rahova

Reporter: În momentul exploziei cine era acasă?
Gheorghe Găinaru, martor: Băiatul meu, eram aproape, mai aveam puțin și ajungeam.
Reporter: Rănit?
Gheorghe Găinaru, martor: Nu a fost rănit, dar era speriat vă dați seama
Reporter: Locuința vă e distrusă?
Gheorghe Găinaru, martor: Nu știm nimic că nu am putut să intrăm.

Beatrice Comăniceanu, avocat: Acum el e citat în calitate de martor. Ne vom constitui părți civile, dar aici nu e vorba doar de dânsul ci și de sotie, de ce doi copii, unul din ei a fost prezent la ce s-a întâmplat.

Familiile afectate au primi locuințe temporare

Zilele acestea, mai multe familii afectate de explozia din Rahova se mută în locuințe oferite cu ajutorul organizației Habitat for Humanity. O familie a a primit un apartament cu trei camere pentru cel puțin un an.

Natalia, locatar: E foarte frumos și e mai mult decât ne-am putut închipui acum câteva zile că o să mai avem. Aici avem foarte multe lucruri, foarte multe. Eram terorizați de idea, cum o să plătim chiria, cum o să plătim rata la bancă, cum o să le facem pe restul. Nu mai aveam nimic. Eu și ele, niște papuci și cu hainele de pe noi.

Apartamentul lor se afla chiar la etajul șase al scării afectate de explozie si doar un miracol a făcut ca nimeni din familie să nu fie rănit. În această locuință au stat 17 ani și încă mai plăteau rate la bancă pentru ea.

Locatar: În jurul orei 8 dimineața am verificat, mirosea foarte tare și m-am gândit cum s-a gândit cineva să deschidă gazul. Noi nu aveam centrală, aveam plită. Am verificat și nu era gaz.

Apartamentul în care vor locui de acum înainte, părinții, cele două fete, dar și cățelul și pisica salvați de pompieri, este suficient pentru a o lua de la capăt, împreună.

Dan și Natalia, locatari: Copiii să-și reia activitatea, să meară la școală, noi, fiecare la treaba lui. Suntem norocoși, suntem toți, o să ne fie greu dar o să reușim. Cu siguranță e nevoie să punem senzori la gaz, am așa un pic de teamă.

Roberto Pătrășcoiu, director general Habitat for Humanity Romania: Ne dorim ca aceste familii să aibă stabilitate pe termen lung, minim 12 luni, poate va fi cazul de 18 luni sau poate chiar mai mult. Stabilmi în funcție de dimensiunea familiei, adică dacă vorbim de doi părinți și un copil, va fi un apartament de două camere.

Potrivit Direcției de Asistență Socială a primăriei Bucuresti, 131 persoane afectate de explozie sunt si acum cazate în hotelurile din Capitală și primesc sprijin din partea autorităților.

Un cuțitar pe trotinetă a tăiat un bărbat care a îndrăznit să-l „certe” că mergea pe trotuar, la Oradea

21-10-2025 19:02

Audieri în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii trebuie să ridice probe în condiții de risc maxim
Stiri actuale
Audieri în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii trebuie să ridice probe în condiții de risc maxim

Au loc audieri în cazul anchetei penale deschise în urma exploziei din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și 15 răniți. Anchetatorii fac cercetări pentru distrugere, urmată de un dezastru.  

Încă un bloc evacuat din cauza unor scăpări de gaze. Locatarii se temeau de repetarea tragediei din Rahova
Stiri actuale
Încă un bloc evacuat din cauza unor scăpări de gaze. Locatarii se temeau de repetarea tragediei din Rahova

S-a dat alarma, luni seara, la Caracal, în județul Olt. 60 de locatari au fost evacuați din trei scări de bloc, după ce au anunțat la 112 că miroase puternic a gaze.  

Autoritățile au extins perimetrul cercetărilor la blocul explodat din Rahova. Noi precizări de la Distrigaz
Stiri actuale
Autoritățile au extins perimetrul cercetărilor la blocul explodat din Rahova. Noi precizări de la Distrigaz

Lucrările de repunere în funcțiune a gazelor naturale pentru clienții amplasați pe mai multe străzi din jurul blocului din Rahova afectat de explozie nu mai pot fi realizate, au anunțat reprezentanții Distrigaz.

Recomandări
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile
Stiri actuale
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

SRI, DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, alături de serviciile secrete din Polonia au dejucat un complot rusesc care viza trimiterea de colete explozive. Doi ucraineni au fost arestați în România în acest caz.

Partidele din coaliție au decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie, fără candidat comun
Stiri Politice
Partidele din coaliție au decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie, fără candidat comun

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să aibă loc pe 7 decembrie.

Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război
Stiri actuale
Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după ce au fost înregistrate sute de noi plângeri ale păgubiților. Sunt vizați administratorii companiei.

