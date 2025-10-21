Mărturia unui locatar în ancheta exploziei din Rahova: „Dacă gazul era oprit, de ce mai piuiau senzorii, de ce mai mirosea?”

Ancheta exploziei catastrofale din cartierul Rahova a continuat astăzi cu noi cercetări la fața locului. Procurorii au folosit și roboți ai forțelor pentru acțiuni speciale, pe care i-au introdus în blocul șubrezit de suflul deflagrației.

După ce au vorbit cu mai mulți martori, anchetatori cred că sursa scurgerilor de gaze nu era în bloc, ci undeva în exteriorul clădirii.

Declarația unui locatar al blocului afectat

Printre cei care au dat declarații în fața procurorilor s-a numărat și Gheorghe Găinaru, care locuia la etajul opt. El a fost printre primii care au ajutat la închiderea alimentarii cu gaze a blocului.

Gheorghe Găinaru, martor: În spatele ușii blocului sunt niște robineți pe care îi închizi în caz de pericol. Și am zis să-i închidem să nu sărim în aer. Unde au lucrat dânsii, unde au pus sigiliu, acolo e altceva, nu era un robinet la care să umble orișicine. Dar gazele au mirosit tot timpul. Întâi a fost o pană de curent și apoi a venit mirosul de gaze. Deci toată noaptea senzorii au piuit pe scară și dimineață același miros. Dacă gaz nu era, era oprit, de ce mai piuiau senzorii, de ce mai mirosea a gaz?

La această întrebare vor răspunde și specialiștii în producerea exploziilor de la INSEMEX Petroșani. Aceștia au adunat probe din rețeaua exterioară de distribuție a gazelor urmărind și dacă sunt eventuale erori de execuție a lucrărilor.

Reporter: În momentul exploziei cine era acasă?

Gheorghe Găinaru, martor: Băiatul meu, eram aproape, mai aveam puțin și ajungeam.

Reporter: Rănit?

Gheorghe Găinaru, martor: Nu a fost rănit, dar era speriat vă dați seama

Reporter: Locuința vă e distrusă?

Gheorghe Găinaru, martor: Nu știm nimic că nu am putut să intrăm.

Beatrice Comăniceanu, avocat: Acum el e citat în calitate de martor. Ne vom constitui părți civile, dar aici nu e vorba doar de dânsul ci și de sotie, de ce doi copii, unul din ei a fost prezent la ce s-a întâmplat.

Familiile afectate au primi locuințe temporare

Zilele acestea, mai multe familii afectate de explozia din Rahova se mută în locuințe oferite cu ajutorul organizației Habitat for Humanity. O familie a a primit un apartament cu trei camere pentru cel puțin un an.

Natalia, locatar: E foarte frumos și e mai mult decât ne-am putut închipui acum câteva zile că o să mai avem. Aici avem foarte multe lucruri, foarte multe. Eram terorizați de idea, cum o să plătim chiria, cum o să plătim rata la bancă, cum o să le facem pe restul. Nu mai aveam nimic. Eu și ele, niște papuci și cu hainele de pe noi.

Apartamentul lor se afla chiar la etajul șase al scării afectate de explozie si doar un miracol a făcut ca nimeni din familie să nu fie rănit. În această locuință au stat 17 ani și încă mai plăteau rate la bancă pentru ea.

Locatar: În jurul orei 8 dimineața am verificat, mirosea foarte tare și m-am gândit cum s-a gândit cineva să deschidă gazul. Noi nu aveam centrală, aveam plită. Am verificat și nu era gaz.

Apartamentul în care vor locui de acum înainte, părinții, cele două fete, dar și cățelul și pisica salvați de pompieri, este suficient pentru a o lua de la capăt, împreună.

Dan și Natalia, locatari: Copiii să-și reia activitatea, să meară la școală, noi, fiecare la treaba lui. Suntem norocoși, suntem toți, o să ne fie greu dar o să reușim. Cu siguranță e nevoie să punem senzori la gaz, am așa un pic de teamă.

Roberto Pătrășcoiu, director general Habitat for Humanity Romania: Ne dorim ca aceste familii să aibă stabilitate pe termen lung, minim 12 luni, poate va fi cazul de 18 luni sau poate chiar mai mult. Stabilmi în funcție de dimensiunea familiei, adică dacă vorbim de doi părinți și un copil, va fi un apartament de două camere.

Potrivit Direcției de Asistență Socială a primăriei Bucuresti, 131 persoane afectate de explozie sunt si acum cazate în hotelurile din Capitală și primesc sprijin din partea autorităților.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













