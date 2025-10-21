Audieri în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii trebuie să ridice probe în condiții de risc maxim

21-10-2025 | 13:45
Au loc audieri în cazul anchetei penale deschise în urma exploziei din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și 15 răniți. Anchetatorii fac cercetări pentru distrugere, urmată de un dezastru.  

autor
Lavinia Petrea

În ceea ce privește aceste audieri, informațiile sunt extrem de puține, pentru că așa își doresc cei care au preluat acest dosar - procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care conduc ancheta.

Investigatorii au comunicat doar că au loc audieri, dar nimic despre calitatea celor care au fost chemați să dea declarații.

Vorbim despre o anchetă extrem de complexă împărțită pe două paliere. Primul vizează cercetarea la fața locului care se desfășoară în condiții de risc maxim și fără precedent. Criminaliștii au fost prezenți la fața locului încă de vineri, dar din cauza riscului de prăbușire nu au ajuns să ridice probe din zona etajelor 5 și 6, practic din zona epicentrului exploziei.

S-au folosit până acum drone și roboti dotați cu camere pentru a aduna informații, dar este necesară prezența umană - polițiști criminaliști, specialiști INSMX și pompieri care să ridice direct probe importante. Este o suprafață foarte mare pe care trebuie făcută această cercetare la fața locului, vorbim inclusiv despre imobilul de vis a vis, cel în care a fost proiectată una dintre victime.

Un alt palier important al anchetei este - audierea martorilor, a locatarilor, a reprezentanților Distrigaz, a muncitorilor firmei care ar fi intervenit asupra valvei. Sunt foarte multe persoane care vor fi chemate rând pe rând la audieri.

La locul tragediei Autoritățile au început operațiunile pentru punerea în siguranță a blocului afectat de explozia din Calea Rahovei. Partea cea mai periculoasă va fi înlăturarea plăcilor din beton armat, care stau să cadă și demolarea controlată a ultimelor patru etaje.

Sunt sprijiniți locatarii în vederea accesului temporar în apartamentele deteriorate, pentru recuperarea bunurilor personale.

Sursa: Pro TV

Etichete: explozie, audieri, rahova,

Dată publicare: 21-10-2025 13:43

