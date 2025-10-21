Încă un bloc evacuat din cauza unor scăpări de gaze. Locatarii se temeau de repetarea tragediei din Rahova

S-a dat alarma, luni seara, la Caracal, în județul Olt. 60 de locatari au fost evacuați din trei scări de bloc, după ce au anunțat la 112 că miroase puternic a gaze.

Locatarii au stat câteva ore la cunoștințe, în mașini sau afară, în curtea blocului, de teamă că ar putea fi victimele unei noi tragedii. După ce autoritățile au fost alertate, în fața blocului au ajuns mai multe autospeciale.

Locatar al blocului: „Am sunat la 112. Ni s-a spus că sunt pierderi de gaze, a venit Distrigaz, se verifică. Da, era un miros... Avem curent electric, important e să nu se întâmple să avem probleme, e mai importantă viața decât căldura”.

A fost oprită alimentarea cu gaze și curent electric, apoi s-a trecut la verificări.

Alin Băsășteanu, purtător de cuvânt ISU Olt: „Echipaje ale operatorului de gaze și echipajul CBRN verifică fiecare apartament pentru a se asigura că nu există acumulări de gaze, în vederea reluării alimentării cu energie electrică”.

Locatar: „S-a găsit la scara 1 niște scăpări de gaze, dar minore, pe scară. Au venit dânșii de la pompieri, au verificat, au sigilat, au verificat și prin case dacă sunt scăpări de gaze, decât pe scară, dar minore”.

Locatar: „Om vedea, ce face și restul lumii facem și noi. Noi avem gaz, deocamdată, că nu au fost pierderi. Am două nepoțele și de mine nu îmi e, dar avem copii mici”.

Femeie: „Ca să stai cu un copil bolnav pe frigul ăsta atâtea ore și nici nu știi ce te așteaptă”.

Reporter: Ce v-ați luat din casă?

Femeie: „Pătură și buletinul și câteva dulciuri care au fost la îndemână pentru copil. Acum ne ducem în mașină, pornim mașina”.

Oamenii au putut să revină în locuințe după aproximativ 5 ore.

Bărbat: „Pornim A.C.-ul și avem căldură. E bine că ne-a dat curentul, măcar”.

Alimentarea cu gaze în imobil a fost reluată parțial, luni seară.

