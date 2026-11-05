În urma unor false alerte similare la începutul săptămânii, cel puţin 20 de zboruri - majoritatea ale unor companii low-cost - au fost vizate de alerte cu bombă joi, până la prânz, potrivit mai multor autorităţi şi companii aeriene. Toate aeronavele au aterizat fără incidente, au anunţat ele, potrivit News.ro.

Italia

Forţele Aeriene franceze au anunţat că două dintre avioanele lor de luptă au escortat, în Normandia, un avion al companiei irlandeze Aer Lingus care asigura o legătură de la Dublin la Roma, în urma unei alerte a autorităţilor italiene.

Această manevră nu a fost înlesnită de către pilotul irlandez, care a ”refuzat” să aterizeze la baza militară de la Evreux, ”preferând un aeroport civil”, ceea ce a determinat justiţia franceză să deschidă o anchetă.

Avionul de tip Airbus A320 cu 151 de pasageri la bord a ”aterizat în deplină securitate”, până la urmă, potrivit companiei.

Două zboruri ale companiei Finnair, de la Helsinki la Roma şi la Viena, au fost de asemenea vizate de o falsă alertă cu bombă.

Zborul către Roma a fost escortat de avioane de vânătoare italiene până pe Aeroportul Fiumicino, a confirmat AFP un purtător de cuvânt al Aeroporturi Roma. Însă ”nimic anormal nu s-a constatat”, a anunţat un purtător de cuvânt al Finnair.

”Este foarte îngrijorător, suntem foarte îngrijoraţi de securitatea în Europa, în general”, a comentat la AFP o braziliană în vârstă de 29 de ani, pe aeroportul de la Roma, Natalia Lobo.

”Dar este în regulă, cred că totul este sub control. Mă simt în siguranţă să iau avionul, am impresia că serviciile de securitate gestionează totul”, a adăugat ea.

Un zbor Wizz Air care urma să asigure o legătură de la Milano Malpensa, în nordul Italiei, la Varşovia, în Polonia, a aterizat la Viena în Austria, iar un zbor Varşovia-Bruxelles al companiei LOT a fost vizat de asemenea de o alertă, potrivit companiilor.

Alerte pe E-mail

Aceste alerte cu bombă intervin în contextul unei intensificări a atacurilor hibride în Europa, uneori asociate de autorități sau cercetători cu Rusia ori Iranul.

”Orice ameninţare împotriva civililor este inacceptabilă”, a declarat comisarul european al Transporturilor Apostolos Tzitzikostas.

El a apreciat că este ”prea devreme pentru a trage concluzii cu privire la faptul că aceste incidente sunt legate”.

În Cehia, ”aeroportul din Praga este cel care a primit amenințări prin e-mail” de la adrese anonime, a declarat AFP o purtătoare de cuvânt a aeroportului, Denisa Hejtmankova.

În Italia, alerta cu privire la zborurile Helsinki-Roma şi Dublin-Roma a fost declanşată de către un e-mail trimis aeroportului şi altor societăţi de pe platforma aeroportuară, a confirmat un purtător de cuvânt al aeroportului de la Roma.

Presa italiană scrie că acest mesaj - în italiană - care viza cele două zboruri era semnat de ”Combatanţii Statului Masculin” - numele unei grupări extremiste ruseşti.

”Sunteţi toţi complici ai unui complot criminal. Vrem să vă aneantizăm pentru asta (...). Regimul vostru feminist îşi va aminti pentru totdeauna. Explozia se va produce în 60 de minute. Azi, cerul vostru va fi roşu”.

În Rusia există o mişcare de extremă dreaptă denumită ”Statul Masculin” ("Male State"), însă AFP scrie că nu a putut să confirme dacă aceasta se afla la originea mesajului.

Al treilea val

Luni, un zbor al companiei Wizz Air care asigura o legătură de la Londra (Luton) la Sofia a fost redirecţionat din cauza unei ameninţări cu bombă şi a fost nevoit să aterizeze de urgenţă la Budapesta.

Marţi au fost vizate aproximativ zece zboruri comerciale din Europa. Toate avioanele au fost inspectate la aterizare, fără să se descopere vreun dispozitiv suspect.

”Nu cred că am mai văzut aşa ceva mai înainte, dar azi apărarea este cu adevărat pregătită”, a comentat joi CEO-ul Air France-KLM, Benjamin Smith, în urma unei conferinţe de prezentare a rezultatelor economice.

”Suntem destul de încrezători că am implementat tot ceea ce era necesar pentru a face astfel încât impactul asupra operaţiunilor noastre să fie minim, eventual nul”, a dat el asigurări.

Autorităţile daneze au informat joi Air France cu privire la o alertă ”iniţial considerată credibilă, dar îndepărtată rapid” cu privire la un zbor Paris-Copenhaga.

Ryanair

În Bulgaria, avioane de vânătoare de tip MiG-29 aparţinând Forţelor Aeriene au fost desfăşurate joi dimineaţa pentru ca să intercepteze trei avioane Ryanair, ”vizate de alerte cu bombă”, potrivit Ministerului Apărării.

Două avioane care veneau de la Madrid şi Copenhaga au aterizat la Sofia - destinaţia lor prevăzută -, iar al treilea care venea de la Londra-Stansted a fost redirecţionat către aeroportul de la Plovdiv, la est de capitală.

Nici acolo nu s-a găsit vreun exploziv, a declarat AFP o purtătoare de cuvânt a Ministerului bulgar de Interne.

Ameninţări au vizat de asemenea trei zboruri cu legătură cu Madridul, însă exploatantul aeroportuar AENA a refuzat să precizeze companiile aeriene vizate sau să spună dacă Madridul era oraşul de plecare sau de sosire.

Nu se ştia imediat dacă aceste trei zboruri includeau un zbor Ryanair Madrid-Sofia.

Praga

Patru avioane care au aterizat la Praga între orele 8.45 GMT (10.45, ora României) şi 9.30 GMT (11.30, ora României) au fost de asemenea vizate de alerte cu bombă, a declarat pentru AFP Poliţia cehă a Imigraţiei.

Este vorba despre două zboruri Easyjet provenind de la Glasgow şi Newcastle, un zbor Ryanair de la Dublin şi un Sky Express de la Atena.

”Rezultatele controalelor unor dispozitive explozive s-au dovedit negative”, a anunţat pe X poliţia cehă, care a adăugat că Centrul naţional de luptă împotriva terorismului este însărcinat cu ancheta.