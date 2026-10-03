Copilotul avionului care ar fi atacat pilotul în cabină şi aproape a prăbuşit miercuri cursa FZ1073 operată de Flydubai a primit interdicţie de a zbura în Omanul său natal, deoarece autorităţile omaneze au descoperit că acesta avea "opinii extremiste", a relatat sâmbătă platforma media saudită Al Arabiya, preluată de EFE, potrivit Agerpres.

Potrivit Al Arabiya, care citează o "sursă informată", copilotul - identificat doar ca H.A.H. - a părăsit Omanul după ce a fost înlăturat de compania aeriană a ţării din Golf, relatare care contrazice informaţiile furnizate de postul american CNN.

Sursa Al Arabiya a adăugat că copilotul a părăsit Omanul după ce a primit interdicţie de zbor şi că este posibil să fi fost influenţat de "idei extremiste" ale unor "grupări radicale" în Siria, unde "petrecuse o perioadă de timp", având în vedere că mama sa este de origine siriană.

O sursă diplomatică regională neidentificată a declarat pentru CNN că suspectul a fost înlăturat de la cursul de formare a piloţilor din cauza îngrijorărilor legate de opiniile sale radicale şi a primit un alt post la Oman Air.

Potrivit CNN, pilotul s-a născut în Emiratele Arabe Unite (EAU) dintr-un tată omanez şi o mamă siriană şi trăise mai mulţi ani în Emiratele Arabe Unite.

O sursă israeliană a declarat pentru CNN că suspectul lucra pentru Flydubai de numai opt luni şi că anterior lucrase pentru Royal Air Maroc, compania aeriană naţională a Marocului.

Până în prezent, Flydubai a declarat doar că o anchetă oficială va clarifica ce s-a întâmplat.

Ceea ce rămâne neclar este modul în care copilotul, care se află acum la Abu Dhabi, a reuşit să obţină autorizaţia de a pilota un avion cu destinaţia Tel Aviv, având în vedere că Omanul şi Israelul nu au relaţii diplomatice, o cerinţă pentru autorităţi deoarece, dacă se va confirma, acest lucru ar reprezenta o încălcare gravă a securităţii aviaţiei civile emirateze.