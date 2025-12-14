Captură uriașă de articole pirotehnice la Târgoviște. Sute de kilograme de artificii confiscate de polițiști

Aproape 350 de kilograme de articole pirotehnice au fost indisponibilizate duminică la o percheziţie domiciliară efectuată în municipiul Târgovişte.

Acțiunea a fost realizată de poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa, cercetările vizează un bărbat de 52 de ani şi sunt efectuate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de preparare, producere, experimentare, deţinere, transmitere sub orice formă, depozitare, distrugere, comercializare, precum şi folosire de articole pirotehnice, efectuate fără drept.

"În urma percheziţiei domiciliare efectuate, poliţiştii au descoperit şi indisponibilizat aproximativ 350 kg de articole pirotehnice (petarde, baterii de artificii, din categoriile F2, F3, F4, T1 şi P1), în valoare de 5.000 lei", se arată în comunicat.

Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea administrării întregului probatoriu, informează IPJ Dâmboviţa.

