Singurele artificii care pot fi folosite legal în România. Lista prezentată de Poliție

10-12-2025
Polițiștii din Baia Mare s-au întâlnit cu mai mulți elevi de gimnaziu ca să le explice cât de periculoase sunt petardele. 

Mai mult, copiii au aflat că au fost făcute modificări legislative tocmai pentru a diminua numărul accidentelor grave care se produc în fiecare an în preajma sărbătorilor.

Agenții au discutat cu fiecare elev în parte despre schimbările legislative, iar lecția s-a terminat cu o scurtă recapitulare.

Elev: „Eu le-aș recomanda copiilor care le folosesc să renunțe, pentru că viața lor este în joc, iar orice secundă poate face diferența.”

Elevă: „Sunt foarte periculoase și au fost multe cazuri în care oamenii s-au rănit cu acestea, mai ales minori, și am aflat că sunt interzise minorilor.”

Elevă: „Am aflat mai multe despre legi, despre cum să folosim anumite lucruri, am învățat reguli.”

Roman Laura, diriginte Școala Dimitrie Cantemir Baia Mare: „De multe ori bravează, își doresc să le folosească sub formă de glume, iar toate aceste comportamente, din păcate, în foarte multe cazuri, au dus la accidentări. Cred că acțiunea de astăzi îi ajută să înțeleagă ceea ce trebuie să facă.”

Dacă regulile erau relativ permisive pentru unele tipuri de articole pirotehnice, acum lucrurile s-au schimbat radical.

Cozma Florina, subcomisar de poliție: „Persoanele fizice care au împlinit vârsta de 16 ani pot să dețină și să utilizeze articole din categoria F1, respectiv artificii de brad, bețișoare bengale, lumânări de tort, bobițe, toate cu risc foarte scăzut.”

Florina Meteș, comisar de poliție: „Utilizarea materialelor pirotehnice în mod necorespunzător îi poate determina pe copii și pe tineri, în general, să transforme distracția într-o tragedie.”

Pentru utilizarea necorespunzătoare sau comercializarea ilegală a articolelor pirotehnice, amenzile ajung până la 7.500 de lei.

