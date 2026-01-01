Cum au sărbătorit românii care au ales să petreacă Revelionul pe plajă, în destinații exotice

01-01-2026 | 19:41
Cu picioarele în nisip dansând printre palmieri sau pe ritmuri africane, așa au intrat în 2026 românii care au petrecut revelionul peste mări și țări.

Ana Maria Barbu,  Bianca Ghiță,  Elena Bejinaru,  Marius Grama

Mulți au ales destinații exotice pentru cea mai strălucitoare noapte din an și s-au distrat până dimineață alături de familie și prieteni.

Au renunțat la hainele de petrecere pentru pantaloni scurți sau costum de baie.

Așa au putut să urmărească artificiile de la miezul nopții direct din ocean.

Mai mulți români au urmărit focul de artificii de pe nisipul fin din Thailanda. Au trecut în noul an cu 7 ore înaintea noastră.

În fiecare colț al lumii, începutul anului 2026 a fost simțit cu aceeași emoție. Andra a intrat în noul an în pași de dans, în Punta Cana.

Andra Marinescu:La mulți ani 2026! La mulți ani de pe plajă, de la căldură, din Punta Cana. Să aveți un an nou așa cum vă doriți, cu liniște și cu căldură!”

Dansul și voia bună au fost pe primul loc și în Panama.

Cosmin Stan:La șapte ore după România, Revelionul a venit și aici, în Panama City, la 30 de grade Celsius, cu focul de artificii care a luminat tot golful.”

Aflați în croazieră pe Marea Caraibelor, Ana Ramona și Ionuț au petrecut ultima zi din an cu picioarele în nisipul fin și încălzit de soare.

Ana și Ionuț:La mulți ani din St. Kitts and Nevis! Noi suntem încă pe plajă, dar mergem imediat pe croazieră să ne schimbăm în haine festive să primim cum se cuvine noul an!”

În noaptea dintre ani s-au îndreptat spre Antigua și Barbuda. 

Corina Caragea:Feliz año nuevo din Buenos Aires, capitala campioanei mondiale la fotbal, sunt 33 de grade acum, este trecut de miezul nopții, iar eu am ales să petrec această noapte, la trecerea dintre ani, la un show de tango, a fost incredibil, haideți să vedeți!”

Românii din Insulele Canare au urmărit artificiile de pe plajă.

Amalia Enache: „Așa se petrece Revelionul în Insulele Canare. Ziua pe plajă și seara tot pe plajă, dar printre artificii. La doar câteva ore de Europa, cu zboruri directe și doar cu buletinul, e locul în care vin la căldură foarte mulți europeni pentru această atmosferă.”

500 de români au ales să petreacă într-un restaurant din Ayvalîc, Turcia.

Iar ritmurile africane au fost foarte apreciate.

Românii care au ajuns în Zanzibar au dansat până la răsărit.

Băiat:Bună dimineața, România, bună dimineața, români. Bine ați venit în Zanzibar, asta este primul nostru răsărit din 2026. 1 ianuarie. 6 ore. Am petrecut revelionul alături de multă lume, localnici, dar și români.”

