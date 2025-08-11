Infochioşcurile nefuncţionale din București vor fi demolate pentru a amenaja puncte de plată a călătoriilor STB

Stiri actuale
11-08-2025 | 22:40
Bujduveanu: Municipalitatea va demola infochioşcurile nefuncţionale
Facebook

Municipalitatea va demonta infochioşcurile nefuncţionale, precum şi alte obiecte de pe spaţiul public ce nu mai oferă nimic util comunităţii, pentru a amenaja puncte de plată a călătoriilor STB.

autor
Stirileprotv

"Un lucru care mi-a sărit în ochi - şi probabil şi vouă - sunt infochioşcurile lăsate în paragină, nişte relicve ale unor vremuri în care digitalizarea părea mai mult o idee decât o realitate. Am decis că e timpul să facem ordine. Demontăm aceste puncte de informare nefuncţionale, dar şi alte obiecte de pe spaţiul public care nu mai oferă nimic util comunităţii şi doar ocupă spaţiu public", a scris Stelian Bujduveanu, luni, pe Facebook.

Potrivit acestuia, sunt "stricate, ruginite şi abandonate" şi nu mai au ce căuta într-un oraş care vrea să fie "modern, curat şi funcţional".

"Refolosim elementele utile şi amenajăm, în locul lor, puncte moderne de plată a călătoriilor STB", a adăugat Bujduveanu.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bucuresti,

Dată publicare: 11-08-2025 22:40

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
Vicepreședintele ASF: Pilonul II de pensii a fost creat încă de la început pentru plata eşalonată
Stiri actuale
Vicepreședintele ASF: Pilonul II de pensii a fost creat încă de la început pentru plata eşalonată

Pilonul II de pensii a fost creat încă de la început pentru plata eşalonată, nu pentru plata unică, conform Legii 411/2004, transmite vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Dan Armeanu.

Candida auris, confirmată la Spitalul Floreasca anul trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual
Stiri actuale
Candida auris, confirmată la Spitalul Floreasca anul trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual

Candida auris a fost confirmată la Spitalul Floreasca în toamna anului trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual, care a dus la suspendarea internărilor la Centrul de Arşi, scrie Europa Liberă.

Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
Stiri actuale
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei

În București au început tăierile de salarii în cazul directorilor și membrilor din consiliile de administrație ai companiilor municipale.

Recomandări
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
Stiri actuale
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei

În București au început tăierile de salarii în cazul directorilor și membrilor din consiliile de administrație ai companiilor municipale.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12