Infochioşcurile nefuncţionale din București vor fi demolate pentru a amenaja puncte de plată a călătoriilor STB

Municipalitatea va demonta infochioşcurile nefuncţionale, precum şi alte obiecte de pe spaţiul public ce nu mai oferă nimic util comunităţii, pentru a amenaja puncte de plată a călătoriilor STB.

"Un lucru care mi-a sărit în ochi - şi probabil şi vouă - sunt infochioşcurile lăsate în paragină, nişte relicve ale unor vremuri în care digitalizarea părea mai mult o idee decât o realitate. Am decis că e timpul să facem ordine. Demontăm aceste puncte de informare nefuncţionale, dar şi alte obiecte de pe spaţiul public care nu mai oferă nimic util comunităţii şi doar ocupă spaţiu public", a scris Stelian Bujduveanu, luni, pe Facebook.

Potrivit acestuia, sunt "stricate, ruginite şi abandonate" şi nu mai au ce căuta într-un oraş care vrea să fie "modern, curat şi funcţional".

"Refolosim elementele utile şi amenajăm, în locul lor, puncte moderne de plată a călătoriilor STB", a adăugat Bujduveanu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













