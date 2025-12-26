Mai multe familii de sași și români din Sibiu au petrecut Crăciunul împreună. Specialitățile au dispărut rapid de pe platouri

26-12-2025 | 19:39
În casele multor români, masa de Crăciun a reunit în jurul ei neamuri, prieteni și vecini, care nu s-au mai văzut de multă vreme.

Gazdele au pus la bătaie cele mai bune preparate, ca să își impresioneze musafirii. S-au ciocnit pahare de vin, s-au făcut urări de bine și planuri pentru anul ce vine.

Câteva familii de sași și români din Sibiu s-au reunit în aceeași curte și au petrecut Crăciunul împreună. Specialitățile aduse de fiecare au dispărut rapid de pe platouri.

Reporter: „Cu ce v-ați pregătit?”
Femeie: „Cu hencles, care se face de mulți ani în margine de către săsoaice."

Cornel Popa, gazda: „Ne veselim, ne bucurăm cu vin cald, rachiu."

Bărbat: „Aveți voie bună, dispoziție foarte bună, ne simțim foarte bine cu voi."

Tradiție și reuniune în Daia Română, județul Alba

Și o mare familie din Daia Română, județul Alba, s-a strâns în jurul mesei de sărbătoare ca în fiecare an.

Gazda: „Mătuși, unchi, tot ce avem îi invităm la masă."

George, rudă: „Noi venim de la Sebeș. În fiecare an venim, ne petrecem la rude."

În Alba Iulia, această familie a adus pe masa de Crăciun ceva inedit pentru invitați: brânza raclette ca în Elveția.

Alexa: „Am zis să facem ceva special la masa de Crăciun."

Miruna, verișoară: „Reușim să ne adunăm toți, și să povestim, și să petrecem timpul împreună așa cum făceam când eram mici."

Porcul tăiat după tradiție, pentru toți membrii familiei

Unii chiar au amânat tăierea porcului până în a doua zi de Crăciun ca să-i strângă pe toți în jurul lui.

Alte familii și-au dat întâlnire la restaurant – pentru ca nimeni să nu gătească ori să spele vase. Au ales un meniu diferit de cel de sărbătoare și au ciocnit cu bere.

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, tradiții, craciun,

Dată publicare: 26-12-2025 19:21

