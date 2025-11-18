Mai mult porc românesc de sărbători: Retailerii promit să reducă importurile și să promoveze producția locală

Stiri Sociale
18-11-2025 | 19:26
×
Codul embed a fost copiat

De sărbători sunt şanse mari să găsim mai multă carne românească de porc în magazine.

autor
Larisa Antal

Comercianții și oficialii din agricultură au ajuns la un acord.

Retailerii promit să renegocieze contractele cu furnizorii externi pentru a face loc pe raft produselor autohtone.

Acest lucru este posibil, şi pentru că a crescut producţia internă.

Retailerii și oficialii din agricultură au negociat cum să fie promovată carnea de porc românească în perioada sărbătorilor.

Citește și
copii
Dintr-o casă de chirpici veche de 120 de ani, spre un nou început: povestea emoționantă a familiei Dănilă

Planul este ca produsele autohtone să fie semnalizate la raft cu o etichetă specială. Nu doar carnea macră ci şi preparatele din porc crescut şi tranşat la noi în ţară.

Florin Barbu, ministrul agriculturii: Avem în momentul de față, în fermele din România, pentru luna noiembrie și decembrie, un grad de autosuficiență de 100% pentru populația din România. Asta înseamnă că că putem consuma în noiembrie și decembrie numai porc românesc”.

Reprezentanții Asociației Producătorilor de Carne de Porc nu sunt însă la fel de optimişti.

Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România: ”Chiar dacă ar cumpăra tot porcul de la noi tot ar mai fi nevoie de importuri. Față de 2024, în 2025 estimăm o creștere undeva în jurul la 5%”.

George Bădescu, președintele Asociației Marilor Rețele Comerciale: ”Cred că e vorba de o renegociere. Relațiile comerciale sunt relații care au o anumită durată. Aceste contracte din import până la urmă au apărut ca o necesitate”.

Reporter: Se renunță la o parte dintre contractele cu cei din import dacă există suficientă marfă românească?

În paralel, Autoritatea Sanitar Veterinară vine cu un avertisment legat de mâncarea vândută la liber în online, inclusiv pe reţelele de socializare.

În perioada sărbătorilor, internetul este plin de anunţuri postate de diverse gospodine care vând cozonaci, prăjituri și mâncăruri, dar și carne de porc. Inițial, în comunicatul inspectorilor sanitari apăreau inclusiv supermarketurile online dar şi platformele de livrări autorizate. Ceea ce a stranit un val de reacţii.

Michael Kaiser, reprezentantul unui supermarket online: ”Noi ca supermarket online suntem autorizați de toate instituțiile statului, inclusiv de ANSVSA și la rândul nostru avem grijă ca toți furnizorii noștri să fie atât autorizați cât și certificați din toate punctele de vedere de instituțiile statului”.

Ulterior, inspectorii sanitar-veterinari au rectificat și au transmis că s-au referit la Instragram, Facebook şi TikTok.

Sursa: Pro TV

Etichete: porc, carne, retailer,

Dată publicare: 18-11-2025 19:25

Articol recomandat de sport.ro
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Citește și...
Dintr-o casă de chirpici veche de 120 de ani, spre un nou început: povestea emoționantă a familiei Dănilă
Stiri Sociale
Dintr-o casă de chirpici veche de 120 de ani, spre un nou început: povestea emoționantă a familiei Dănilă

Datorită donațiilor făcute de oameni generoși, printr-o asociație, o familie cu 5 copii din județul Iași poate spera la o casă nouă și un viitor mai bun.

România are primul cabinet medico-legal pediatric la INML. Directorul instituției: „În fiecare an ajung sute de copii”
Stiri Sociale
România are primul cabinet medico-legal pediatric la INML. Directorul instituției: „În fiecare an ajung sute de copii”

Dr. Gabriel Gorun, medic primar de medicină legală, a spus că înainte de deschiderea cabinetului medico-legal pediatric, copiii erau nevoiți să aștepte în aceleași spații cu deținuți sau victime ale accidentelor, ceea ce era nepotrivit.

Persoanele vulnerabile pot depune cererile de ajutor pentru încălzirea locuinţei până pe 20 noiembrie
Stiri Sociale
Persoanele vulnerabile pot depune cererile de ajutor pentru încălzirea locuinţei până pe 20 noiembrie

Persoanele şi familiile vulnerabile pot depune, până în 20 noiembrie inclusiv, cererile pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei începând cu luna noiembrie 2025, prima lună a sezonului rece, informează ANPIS.

Recomandări
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare
Stiri Politice
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare

Proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini, de anul viitor, dar aduce și majorări de taxe pentru investitori, a fost validat în Parlament.

Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei
Stiri externe
Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei

Armata Ucrainei a declarat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, descriind acțiunea drept o „dezvoltare semnificativă”.

Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții
Stiri Politice
Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții

Coaliția de guvernare a decis: ministerele trebuie să taie anul viitor 10% din cheltuielile cu salariile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Noiembrie 2025

49:26

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Noiembrie 2025

01:45:31

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28