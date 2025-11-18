Mai mult porc românesc de sărbători: Retailerii promit să reducă importurile și să promoveze producția locală

De sărbători sunt şanse mari să găsim mai multă carne românească de porc în magazine.

Comercianții și oficialii din agricultură au ajuns la un acord.

Retailerii promit să renegocieze contractele cu furnizorii externi pentru a face loc pe raft produselor autohtone.

Acest lucru este posibil, şi pentru că a crescut producţia internă.

Retailerii și oficialii din agricultură au negociat cum să fie promovată carnea de porc românească în perioada sărbătorilor.

Planul este ca produsele autohtone să fie semnalizate la raft cu o etichetă specială. Nu doar carnea macră ci şi preparatele din porc crescut şi tranşat la noi în ţară.

Florin Barbu, ministrul agriculturii: ”Avem în momentul de față, în fermele din România, pentru luna noiembrie și decembrie, un grad de autosuficiență de 100% pentru populația din România. Asta înseamnă că că putem consuma în noiembrie și decembrie numai porc românesc”.

Reprezentanții Asociației Producătorilor de Carne de Porc nu sunt însă la fel de optimişti.



Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România: ”Chiar dacă ar cumpăra tot porcul de la noi tot ar mai fi nevoie de importuri. Față de 2024, în 2025 estimăm o creștere undeva în jurul la 5%”.

George Bădescu, președintele Asociației Marilor Rețele Comerciale: ”Cred că e vorba de o renegociere. Relațiile comerciale sunt relații care au o anumită durată. Aceste contracte din import până la urmă au apărut ca o necesitate”.

Reporter: Se renunță la o parte dintre contractele cu cei din import dacă există suficientă marfă românească?

În paralel, Autoritatea Sanitar Veterinară vine cu un avertisment legat de mâncarea vândută la liber în online, inclusiv pe reţelele de socializare.

În perioada sărbătorilor, internetul este plin de anunţuri postate de diverse gospodine care vând cozonaci, prăjituri și mâncăruri, dar și carne de porc. Inițial, în comunicatul inspectorilor sanitari apăreau inclusiv supermarketurile online dar şi platformele de livrări autorizate. Ceea ce a stranit un val de reacţii.

Michael Kaiser, reprezentantul unui supermarket online: ”Noi ca supermarket online suntem autorizați de toate instituțiile statului, inclusiv de ANSVSA și la rândul nostru avem grijă ca toți furnizorii noștri să fie atât autorizați cât și certificați din toate punctele de vedere de instituțiile statului”.



Ulterior, inspectorii sanitar-veterinari au rectificat și au transmis că s-au referit la Instragram, Facebook şi TikTok.

