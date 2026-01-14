Ambasada SUA în România preia o postare a lui Nicușor Dan: ”Susținem cu convingere această inițiativă, domnule președinte!”

Ambasada SUA în România a distribuit postarea lui Nicușor Dan cu privire la programul educațional româno-american FLEX și precizează că susține ”cu convingere această inițiativă”.

Ambasada SUA la București a distribuit pe pagina sa de Facebook postarea lui Nicușor Dan cu privire la reluarea programului educațional româno-american FLEX, pe care o însoțește cu un mesaj propriu de susținere.

”Susținem cu convingere această inițiativă, domnule președinte, și apreciem colaborarea strânsă și împărțirea responsabilităților între guvernele Statelor Unite și României, care fac posibilă oferirea acestei oportunități valoroase atât studenților americani, cât și celor români. Așteptăm cu nerăbdare să descoperim poveștile și experiențele lor! #FLEX”, se arată în postarea reprezentanței diplomatice americane la București.

Este vorba despre o postare a lui Nicușor Dan referitoare la programul educațional FLEX. ”Reluarea programului Future Leaders Exchange (FLEX) în anul academic 2026–2027 este o veste foarte bună pentru educația românească și pentru relația strategică dintre România și Statele Unite. Acesta este unul dintre cele mai competitive programe de schimb pentru liceeni din lume, bazat pe merit. Mulți dintre participanți au reușit ulterior să urmeze cariere de succes în administrația publică, dar și în mediul privat.

20 de liceeni români vor avea astfel oportunitatea de a studia într-un liceu american și de a locui alături de o familie americană, ceea ce înseamnă să experimenteze în mod autentic viața cotidiană din SUA”, se arată în postarea lui Nicușor Dan.

Aproape 2.900 de candidați români pentru 20 locuri în SUA

Programul FLEX a putut fi reluat datorită acordului de co-finanțare semnat între Ministerul Educației și Cercetării și American Councils for International Education. Interesul excepțional al liceenilor români – 2.883 de candidați pentru 20 de locuri – demonstrează cât de puternică este dorința tinerilor noștri de a se forma prin educație de calitate, deschidere internațională și valori democratice.

”În aceste zile, încep procedurile de selecție care se vor desfășura pe parcursul mai multor luni. Le urez mult succes tuturor și îi felicit pentru curaj, ambiție și dorința de a-și depăși limitele. Indiferent de rezultat, fiecare aplicație este o dovadă de încredere că educația oferă cele mai bune perspective pentru a-ți construi un viitor. România are nevoie de cetățeni bine pregătiți, deschiși și conectați la lume, iar programe precum FLEX reprezintă un instrument esențial de apropiere între societăți, dar și o ocazie unică a tinerilor de a se maturiza”, se mai arată în mesajul lui Nicușor Dan.

