Fox News: SUA va suspenda vizele pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv pentru cei ruși

Stiri externe
14-01-2026 | 17:03
viza sua refuzata
Imago

Departamentul de Stat al SUA va suspenda procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv Rusia, Iran, Brazilia și Somalia, a relatat Fox News.

autor
Vlad Dobrea

Sursa citată susține că a intrat prima în posesia unui document al Departamentului de Stat în care se vorbește despre suspendarea eliberării „tuturor vizelor”.

Decizia va intra în vigoare la 21 ianuarie și va fi aplicată pe o perioadă nedeterminată, până când instituția „va efectua o reevaluare a procesului” de acordare a vizelor.

Postul tv afirmă că Departamentul de Stat a luat această decizie „pentru a combate solicitanții” care, în opinia oficialilor, „ar putea deveni o povară pentru stat”.

Citește și
roboti china
Roboți de aproape doi metri, în locul agenților rutieri: China experimentează poliția traficului cu inteligență artificială

Potrivit Fox News, în noiembrie 2025, Departamentul de Stat a transmis o telegramă consulatelor din întreaga lume, prin care diplomaților li s-a cerut să aplice noi reguli de verificare a solicitanților de vize. Este vorba, relatează postul, despre așa-numita prevedere privind „povara socială” din legislația imigrației.

Conform acestei prevederi, funcționarii consulari trebuie să refuze eliberarea vizelor solicitanților care, în opinia lor, ar putea încerca să obțină beneficii sociale în Statele Unite. Printre criteriile de evaluare se numără starea de sănătate, vârsta, cunoașterea limbii engleze, situația financiară și chiar posibila nevoie de îngrijiri medicale pe termen lung. Nu este clar despre ce tipuri de vize este vorba.

Fox News a citat, de asemenea, o declarație a purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott. Momentul exact al declarației nu este precizat în materialul postului. Potrivit oficialului, Departamentul de Stat își va folosi atribuțiile pentru a declara neeligibili potențiali imigranți „care ar putea deveni o povară pentru SUA și ar putea profita de generozitatea poporului american”.

„Imigrația din aceste 75 de țări va fi suspendată până când Departamentul de Stat va revizui procedurile de control al imigrației, pentru a preveni intrarea cetățenilor străini care vor beneficia de asistență socială și de alte beneficii guvernamentale”, îl citează Fox pe Pigott.

Sursa: Fox News

Etichete: SUA, vize, suspendare,

Dată publicare: 14-01-2026 16:55

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
Citește și...
Roboți de aproape doi metri, în locul agenților rutieri: China experimentează poliția traficului cu inteligență artificială
Stiri externe
Roboți de aproape doi metri, în locul agenților rutieri: China experimentează poliția traficului cu inteligență artificială

Un oraș din sud-estul Chinei testează în aceste zile primii roboți pe post de polițiști de circulație.

Moment istoric. Pentru prima dată în ultima jumătate de secol SUA ar putea avea migrație net negativă. Ce riscuri apar
Stiri externe
Moment istoric. Pentru prima dată în ultima jumătate de secol SUA ar putea avea migrație net negativă. Ce riscuri apar

Statele Unite au înregistrat un sold migratoriu negativ în 2025 pentru prima dată în ultimii cel puţin 50 de ani, potrivit unui raport publicat marţi de Brookings Institution, transmite miercuri AFP.

Joe Rogan, unul dintre susținători lui Trump, despre raidurile ICE pe străzile din SUA: „Suntem chiar Gestapo?”
Stiri externe
Joe Rogan, unul dintre susținători lui Trump, despre raidurile ICE pe străzile din SUA: „Suntem chiar Gestapo?”

Podcasterul Joe Rogan, până nu de mult unul dintre cei mai mari susținători ai lui Donald Trump, îl critică dur pe președintele american și se întreabă dacă nu cumva Statele Unite au ajuns să aibă un Gestapo pe străzi, cu referire la raidurile ICE.  

Recomandări
S-au băgat banii la partide. PSD, AUR și PNL au încasat cele mai mari fonduri de la bugetul de stat
Stiri Politice
S-au băgat banii la partide. PSD, AUR și PNL au încasat cele mai mari fonduri de la bugetul de stat

Statul român a făcut plăți de aproape 14,5 milioane de lei către opt partide politice în primele zile din 2026, potrivit unui comunicat al AEP. Cei mai mulți bani de la bugetul de stat au încasat PSD, AUR și PNL.

 

Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999
Stiri Economice
Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999

Reprezentanți ai Comisiei Europene au făcut precizări, miercuri, despre acordul comercial MERCOSUR, care a provocat scandal în coaliția de guvernare, după ce PSD a acuzat USR că a luat o decizie, prin ministrul Oana Țoiu, fără să discute cu partenerii.

Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Vremea
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu temperaturi în creștere, anunță meteorologii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Ianuarie 2026

53:43

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59