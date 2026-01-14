Fox News: SUA va suspenda vizele pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv pentru cei ruși

Departamentul de Stat al SUA va suspenda procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv Rusia, Iran, Brazilia și Somalia, a relatat F ox News.

Sursa citată susține că a intrat prima în posesia unui document al Departamentului de Stat în care se vorbește despre suspendarea eliberării „tuturor vizelor”.

Decizia va intra în vigoare la 21 ianuarie și va fi aplicată pe o perioadă nedeterminată, până când instituția „va efectua o reevaluare a procesului” de acordare a vizelor.

Postul tv afirmă că Departamentul de Stat a luat această decizie „pentru a combate solicitanții” care, în opinia oficialilor, „ar putea deveni o povară pentru stat”.

Potrivit Fox News, în noiembrie 2025, Departamentul de Stat a transmis o telegramă consulatelor din întreaga lume, prin care diplomaților li s-a cerut să aplice noi reguli de verificare a solicitanților de vize. Este vorba, relatează postul, despre așa-numita prevedere privind „povara socială” din legislația imigrației.

Conform acestei prevederi, funcționarii consulari trebuie să refuze eliberarea vizelor solicitanților care, în opinia lor, ar putea încerca să obțină beneficii sociale în Statele Unite. Printre criteriile de evaluare se numără starea de sănătate, vârsta, cunoașterea limbii engleze, situația financiară și chiar posibila nevoie de îngrijiri medicale pe termen lung. Nu este clar despre ce tipuri de vize este vorba.

Fox News a citat, de asemenea, o declarație a purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott. Momentul exact al declarației nu este precizat în materialul postului. Potrivit oficialului, Departamentul de Stat își va folosi atribuțiile pentru a declara neeligibili potențiali imigranți „care ar putea deveni o povară pentru SUA și ar putea profita de generozitatea poporului american”.

„Imigrația din aceste 75 de țări va fi suspendată până când Departamentul de Stat va revizui procedurile de control al imigrației, pentru a preveni intrarea cetățenilor străini care vor beneficia de asistență socială și de alte beneficii guvernamentale”, îl citează Fox pe Pigott.

