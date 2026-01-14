Un film excepțional despre tragediile din Iran, disponibil în România. Are 36 de premii, regizorul a fugit de frică din țară

Unul dintre cele mai tulburătoare filme despre viața plină de suferințe a populației din Iran - film câștigător a 36 de premii și nominalizat la Oscar - poate fi văzut în România în sistem de streaming, pe micile ecrane.

”Semințele smochinului sacru”, un film lansat în 2024 și regizat de Mohammad Rasoulof, prezintă realitea crudă a traiului de zi cu zi din Iran și poate fi văzut în România pe VOYO.

Subiectul filmului este unul cât se poate de actual și a fost inspirat de fapte reale, mai exact de protestele izbucnite în Iran în 2022, după moartea în custodia poliției a lui Mahsa Amini – care a fost arestată pentru că nu purta ”hijab”.

Regizorul Rasoulof a fost forțat să fugă din Iran cu puțin timp înainte de premiera acestui filmul la Cannes și locuiește acum în Germania.

În Iran este interzis să critici statul sau islamul. Nu în ultimul rând, în filmele iraniene, personajele nu au voie să bea alcool, femeile nu pot fi văzute cântând sau dansând, iar pentru un personaj feminin să apară pe ecran cu părul descoperit este ... de neconceput.

Potrivit Jerusalem Post, în mai 2024, după ce s-a anunțat că filmul său, ”The Seed of the Sacred Fig” (”Semințele smochinului sacru”), a fost selectat pentru competiția principală a Festivalului de Film de la Cannes, regizorul Mohammad Rasoulof a fost condamnat de Republica Islamică la biciuire, opt ani de închisoare și o amendă mare.

Rasoulof a reușit să fugă în Germania și să participe la Cannes, unde filmul a câștigat cinci premii, inclusiv Premiul Special al Juriului, și a primit, de asemenea, o nominalizare la Oscar.

Actrița principală din film, Soheila Golestani, nu a avut voie să călătorească la Oscaruri în 2025 și a fost condamnată la 74 de lovituri de bici și un an de închisoare pentru că a apărut într-un film atât de critic la adresa guvernului.

Film inspirat din fapte reale, care au avut loc în Iran

Potrivit Motion Pictures, acțiunea filmului este legată de protestele din Iran, cunoscute sub numele de ”Mișcarea Femeia, Viața, Libertatea” din 2022- o mișcare de protest la nivel național declanșată de arestarea lui Mahsa Amini, o femeie iraniană de 22 de ani. Ea a fost închisă pentru că nu purta hijab și a fost bătută până la moarte în timpul detenției.

Regizorul a declarat că a filmat această peliculă în secret și că a folosit în film imagini reale cu protestatarii din Iran.

”În Iran, jurnaliștii sunt supuși unei presiuni enorme, mai ales când au loc demonstrații. Nu pot face nimic. În absența jurnalismului, demonstranții au înregistrat ei înșiși imaginile și le-au difuzat pe rețelele sociale și în întreaga lume. Acest lucru demonstrează necesitatea rețelelor sociale pentru poporul iranian. Mi-am dat seama, de asemenea, că nu aveam cum să reconstitui acele scene. Chiar dacă aș fi putut, nu ar fi avut același impact asupra spectatorului ca cele reale.”, a povestit regizorul.

Despre ce este vorba în film

Filmul ”Semințele smochinului sacru” folosește povestea ficțională a unei familii din Teheran, pentru a explora tensiunile mai largi, reale, din societatea iraniană. Tatăl, Iman (Missagh Zareh), este un funcționar public care a fost recent promovat în funcția de „anchetator”, un pas către obiectivul său final de a deveni judecător la tribunalul islamic.

Deoarece promovarea sa coincide cu un val de proteste, în special, dar nu exclusiv, în rândul tinerelor femei, și cu o represiune draconică a poliției, Iman se vede nevoit să se ocupe zilnic de cazurile a sute de protestatari arestați.

Unii sunt condamnați la pedepse mari cu închisoarea, alții la pedeapsa cu moartea. Acest lucru îl tulbură, dar se consolează cu gândul că respectă „legea lui Dumnezeu”.

Filmul ”Semințele smochinului sacru” poate fi vizionat pe VOYO.

