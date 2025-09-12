MAE l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a condamna violarea spațiului aerian polonez cu drone. „Escaladare fără precedent"

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat joi pe ambasadorul Federației Ruse la București pentru a-i comunica poziția de condamnare fermă a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești.

România a calificat incidentul drept „o escaladare fără precedent" și „o amenințare la adresa securității cetățenilor unui stat Aliat și partener strategic".

Potrivit MAE, din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat joi la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica poziția de condamnare fermă, de către România, a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, în cursul nopții de 9/10 septembrie 2025.

„Escaladare fără precedent"

„Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicații și anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum și o amenințare la adresa securității cetățenilor unui stat Aliat și partener strategic al României", se arată în comunicatul transmis joi seară de minister.

România a evidențiat că „acest incident ilustrează încă o dată consecințele ample, severe, ale războiului de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei asupra stabilității regionale și a securității europene".

Reamintirea atacurilor anterioare

În egală măsură, Ministerul Afacerilor Externe a reamintit părții ruse despre atacurile anterioare ale forțelor ruse împotriva unor obiective ucrainene, în proximitatea graniței cu România.

„A fost subliniat din nou caracterul iresponsabil al acestor atacuri, care afectează securitatea națională și stabilitatea în regiunea mai largă a Mării Negre și imperativul respectării suveranității și a dreptului internațional la gurile Dunării", se arată în comunicat.

Demersul diplomatic românesc vine în contextul în care Polonia, membră NATO, a doborât miercuri drone rusești care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, marcând o escaladare semnificativă a tensiunilor în regiunea est-europeană.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













