Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după încălcarea spațiului aerian românesc de o dronă rusească

MAE a anunțat oficial că l-a convocat duminică pe ambasadorul Federației Ruse la București după ce o dronă a pătruns sâmbătă în spațiul aerian românesc.

Partea română a transmis protestul ferm faţă de acest act inacceptabil şi iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranităţii României, potrivit sursei citate.

"Astfel de situaţii recurente determină escaladarea şi amplificarea ameninţărilor la adresa situaţiei de securitate regionale. S-a solicitat părţii ruse să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spaţiului aerian al României. România este în permanent contact cu aliaţii săi şi cu ceilalţi membri UE", a precizat MAE.

Sâmbătă seara, populaţia din comunităţile aflate în imediata apropiere a nordului judeţului Tulcea, inclusiv cea din municipiu, zonă aflată la graniţa cu Ucraina, a primit două mesaje de alertă extremă şi a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure, în contextul în care o dronă rusească a fost detectată în spaţiul aerian al României.

„Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail (regiunea Odesa, Ucraina, n.red.) şi a părăsit spaţiul aerian naţional în dreptul localităţii Pardina, îndreptându-se către Ucraina", se arată într-un comunicat al MApN.

În acest context, aeronave F-16 şi Eurofighter Typhoon, pilotate de militari români şi germani, au monitorizat zona, până la ora 21.30, şi au primit autorizarea de a doborî ţinta, potrivit sursei amintite.

"Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ţinta, vizual şi radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluţiei. Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul", a precizat purtătorul de cuvânt al MApN, colonel Corneliu Pavel.

Potrivit primului alineat al articolului 21 din Legea 73 privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional, aeronava fără pilot la bord care trece ilegal frontiera de stat a României şi zboară în spaţiul aerian naţional fără autorizare poate fi distrusă, neutralizată sau poate fi preluat controlul asupra acesteia.

