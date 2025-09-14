Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după încălcarea spațiului aerian românesc de o dronă rusească

Stiri actuale
14-09-2025 | 19:53
Ambasada Rusiei
AFP

MAE a anunțat oficial că l-a convocat duminică pe ambasadorul Federației Ruse la București după ce o dronă a pătruns sâmbătă în spațiul aerian românesc.

autor
Aura Trif

Partea română a transmis protestul ferm faţă de acest act inacceptabil şi iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranităţii României, potrivit sursei citate.

"Astfel de situaţii recurente determină escaladarea şi amplificarea ameninţărilor la adresa situaţiei de securitate regionale. S-a solicitat părţii ruse să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spaţiului aerian al României. România este în permanent contact cu aliaţii săi şi cu ceilalţi membri UE", a precizat MAE. 

Sâmbătă seara, populaţia din comunităţile aflate în imediata apropiere a nordului judeţului Tulcea, inclusiv cea din municipiu, zonă aflată la graniţa cu Ucraina, a primit două mesaje de alertă extremă şi a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure, în contextul în care o dronă rusească a fost detectată în spaţiul aerian al României.

„Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail (regiunea Odesa, Ucraina, n.red.) şi a părăsit spaţiul aerian naţional în dreptul localităţii Pardina, îndreptându-se către Ucraina", se arată într-un comunicat al MApN.

Citește și
crima craiova
Crima din Craiova, deznodământul unei căsătorii eșuate între clanuri. Fata ar fi fost „vândută” pentru 50.000 de euro

În acest context, aeronave F-16 şi Eurofighter Typhoon, pilotate de militari români şi germani, au monitorizat zona, până la ora 21.30, şi au primit autorizarea de a doborî ţinta, potrivit sursei amintite.

"Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ţinta, vizual şi radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluţiei. Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul", a precizat purtătorul de cuvânt al MApN, colonel Corneliu Pavel.

Potrivit primului alineat al articolului 21 din Legea 73 privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional, aeronava fără pilot la bord care trece ilegal frontiera de stat a României şi zboară în spaţiul aerian naţional fără autorizare poate fi distrusă, neutralizată sau poate fi preluat controlul asupra acesteia.

Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, MAE, drona, ambasada,

Dată publicare: 14-09-2025 19:44

Articol recomandat de sport.ro
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Citește și...
Crima din Craiova, deznodământul unei căsătorii eșuate între clanuri. Fata ar fi fost „vândută” pentru 50.000 de euro
Stiri actuale
Crima din Craiova, deznodământul unei căsătorii eșuate între clanuri. Fata ar fi fost „vândută” pentru 50.000 de euro

Trei indivizi, unul dintre ei de doar 17 ani, au fost reținuți după bătaia de stradă din Craiova, soldată cu moartea unuia dintre combatanți. Patru răniți sunt internați sub pază.

Localnicii din Periprava au văzut cum drona rusească a fost distrusă în Ucraina: „Nu am auzit-o venind de nicăieri”
Stiri actuale
Localnicii din Periprava au văzut cum drona rusească a fost distrusă în Ucraina: „Nu am auzit-o venind de nicăieri”

Piloții au avut aprobare pentru a doborî drona rusească detectată aseară în spațiul aerian național de forțele aeriene, odată cu reluarea atacurilor Federației Ruse în Ucraina, la granița cu România.

Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești
Stiri actuale
Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a oferit duminică clarificări despre misiunea de sâmbătă noaptea, în care piloții F-16, autorizați să doboare o dronă, au decis să nu deschidă focul din cauza riscurilor colaterale. 

Recomandări
După ei, potopul. Lucrările de apărare împotriva inundațiilor bat pasul pe loc, de un an. 400 de milioane de euro, pierduți
Romania, te iubesc!
După ei, potopul. Lucrările de apărare împotriva inundațiilor bat pasul pe loc, de un an. 400 de milioane de euro, pierduți

”După ei, potopul”- partea I. Trăim vremuri în care fiecare ploaie mai serioasă se transformă într-o calamitate de proporții istorice, care aduce cu ea aceeași întrebare: de ce nu am fost în stare să prevenim pierderile de vieți și pagubele?

Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”
Stiri externe
Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

Washingtonul își presează aliații din G7, grupul celor mai bogate state ale lumii, să impună tarife usturătoare țărilor care cumpără petrol rusesc, dezvăluie agenția Bloomberg.

Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă
Stiri actuale
Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă

Avioanele de luptă ale României au monitorizat fiecare clipă în care drona Rusiei a survolat sâmbătă seară teritoriul național, dar piloții au decis să nu deschid focul, din cauza ”riscurilor colaterale”. Drona a părăsit România după 50 de minute.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28