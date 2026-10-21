Câștigătoarea s-a prezentat, pe 20 octombrie, la sediul central al Loteriei Române pentru a ridica suma de 10.004.076,02 lei, echivalentul a peste 1,87 milioane de euro, obținută la tragerea din 18 octombrie.

Femeia joacă la loto de peste 10 ani, iar de aproximativ un an își încearcă norocul exclusiv online. Potrivit Loteriei Române, o parte dintre numerele câștigătoare au o semnificație personală pentru ea și sunt alese frecvent. De-a lungul timpului, a mai obținut și alte câștiguri mai mici.

„Este cel mai potrivit moment în care premiul ne ajută, cu adevărat, pe mine și pe cei din jurul meu”, a declarat femeia.

Biletul norocos a fost cumpărat pe platforma bilete.loto.ro și a fost completat cu schema redusă cod 12 în zona A și schema redusă cod 45 în zona B.

În total, acesta a cuprins 123 de variante la Joker și o variantă la Noroc Plus, iar prețul biletului a fost de 987,50 de lei.

Loteria Română precizează că acesta este al treilea câștig de categoria I înregistrat la Joker în acest an.