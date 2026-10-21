Potrivit News.ro, șeful Guvernului a declarat că primul subiect pe care l-a abordat împreună cu miniştrii din noul Executiv a fost cel legat de securitatea în şcoli.

„Securitatea în şcoli, acesta a fost primul subiect pe care l-am abordat după tragedia care s-a întâmplat la Bistriţa”, a spus Niculescu.

Premierul şi-a exprimat, totodată, „întreaga solidaritate şi compasiune cu profesoara şi cu elevul care au fost răniţi.

„Le urez însănătoşire cât mai rapidă”, a adăugat Luca Niculescu.

În opinia premierului, „nu există scuze pentru violenţă”, motiv pentru care a decis punerea la punct a unui „plan concret de acţiune”.

„Vreau să spun foarte clar că nu există scuze pentru violenţă şi am decis, împreună cu aceşti miniştri, să facem cât mai rapid un plan concret de acţiune în care să fie implicate mai multe instituţii, să fie implicat Ministerul de Interne, alături de specialişti, alături de profesori, de asociaţii de elevi, de psihologi, pentru a veni cu soluţii rapide. Trebuie să abordăm mai multe aspecte, dar este una dintre priorităţile esenţiale ale miniştrilor Educaţiei”, a mai spus Luca Niculescu.

Incident foarte grav în Bistrița

Luni, un elev de clasa a VII-a de la o şcoală din Bistriţa a intrat cu un cuţit în unitate şi a lovit de mai multe ori o profesoară, dar şi un elev care a intervenit pentru a o ajuta. Băiatul ar fi căutat un alt copil în clasa respectivă, pentru că este de altă etnie.

El ar fi anunţat atacul pe TikTok şi a afirmat că-l plănuia de opt luni.

Profesoara atacată la Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa este stabilă, cu evoluţie favorabilă după operaţie. Ea rămâne internată în spital, au anunţat, marţi, oficialii unităţii medicale.

Între timp, Poliţia caută persoana care a distribuit imaginile cu atacul din unitatea de învăţământ, fiind deschis dosar penal.

Marţi, prim-procurorul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Adrian Briciu, a declarat că elevul de clasa a VII-a care a atacat o profesoară şi mai mulţi copii în şcoala din Bistriţa nu a putut fi deocamdată audiat.

Potrivit acestuia, toate datele arată că a premeditat fapta, prezentându-se la şcoală, în ziua atacului, cu o cască de tip militar, cu o cagulă, mănuşi şi cu un briceag.

În baia unde s-a echipat înainte de atac anchetatorii au găsit mesaje în limba engleză şi "însemne extremiste, legionar-extremiste, de extremă dreaptă".

Procurorii au constatat că nu regretă fapta şi nici nu pare a avea remuşcări.

Elevul nu a putut fi audiat până în prezent, dar nici părinţii săi. Tatăl nu este în ţară, iar mama este cu el la spital în Cluj.