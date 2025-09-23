Lituania a modificat legislația pentru a permite neutralizarea mai rapidă a dronelor ostile

Parlamentul lituanian a votat amendamente care permit forțelor armate să răspundă mai rapid la încălcările spațiului aerian, după incidentele recente de pe flancul estic NATO.

Mihai Niculescu

Parlamentul lituanian (Seimas) a votat marți amendamente la legislația existentă pentru a permite forțelor armate ale țării baltice, membră NATO și având graniță cu Rusia și Belarus, precum și cu Polonia, să neutralizeze mai rapid și mai ușor dronele ce reprezintă o amenințare pentru spațiul aerian național, informează EFE, preluat de Agerpres.

Măsura vine în contextul incidentelor petrecute în ultimele săptămâni pe flancul estic al NATO, inclusiv în regiunea baltică, precum incursiunea unor vehicule aeriene fără pilot rusești în Polonia și în România.

Proceduri mai rapide pentru neutralizarea amenințărilor

Într-un comunicat, Parlamentul a indicat că deputații au adoptat amendamente la legea privind aviația și la statutul privind utilizarea forței militare pentru a permite o reacție rapidă din partea armatei.

„Amendamentele la ambele legi au scopul de a crea condiții suplimentare pentru a răspunde cât mai rapid și mai sigur posibil numărului în creștere de încălcări ale spațiului aerian comise de aeronave fără pilot din țări ostile ce reprezintă o amenințare atât pentru securitatea publică, cât și pentru cea a statului", a declarat viceministrul apărării, Karolis Aleksa.

Extinderea condițiilor de folosire a forței militare

Anterior, soldații lituanieni puteau folosi forța militară doar în două cazuri: împotriva aeronavelor utilizate ca arme sau împotriva celor care zburau în zone interzise și reprezentau o amenințare pentru instalațiile cu importanță pentru stat.

Aceste amendamente vor permite armatei lituaniene să doboare drone chiar și în cazul în care acestea nu încalcă regulile în zonele restricționate, ceea ce înseamnă că va putea răspunde la amenințări mai devreme și va putea acționa mai rapid.

Noul cadru decizional

Schimbările legislative stabilesc că, prin decizie a ministrului apărării sau a unei persoane autorizate de către acesta, se va putea folosi forța militară împotriva aeronavelor fără pilot într-o zonă interzisă sau restricționată dacă zborurile acestora se fac cu încălcarea procedurii stabilite de comandantul șef al forțelor armate.

Zonele restricționate vor fi activate doar în caz de reală necesitate, adică la solicitarea comandantului forțelor armate. Rețeaua de zone restricționate va fi stabilită de către ministrul transporturilor în coordonare cu forțele armate.

Măsuri de avertizare și identificare

Piloții vor fi avertizați cu cel mult zece minute înainte de activarea zonei și vor trebui să părăsească imediat zona restricționată. Pentru a garanta capacitatea de a transmite astfel de avertizări, aeronavele care zboară în spațiul aerian necontrolat vor trebui să fie dotate cu echipamente de radiocomunicație și transpondere radar.

Această cerință privind echipamentele va intra în vigoare începând cu 1 mai 2026. Planoarele, aeronavele motorizate, baloanele libere și aeronavele obișnuite care nu dispun de transpondere radar vor trebui să poarte o altă echipare de identificare recunoscută de furnizorul de servicii de trafic aerian.

Context: incidente recente pe flancul estic NATO

Modificările legislative ce permit proceduri mai rapide pentru doborârea dronelor care încalcă spațiul aerian lituanian survin după incidentele petrecute în ultimele săptămâni pe flancul estic al NATO, inclusiv în regiunea baltică, precum incursiunea unor vehicule aeriene fără pilot rusești în Polonia și în România, și încălcarea spațiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare MiG-31.

În cazul Lituaniei, o dronă lansată de Rusia a căzut la o bază militară, iar o dronă de supraveghere s-a prăbușit de cealaltă parte a frontierei cu Belarus.

Sursa: Agerpres

