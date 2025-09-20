Atac rusesc în regiunea Dnipropetrovsk: un mort și 13 răniți. Rachetele au lovit clădiri industriale

20-09-2025 | 17:34
trupe ucraina

Atacurile ruseşti au provocat cel puţin un mort şi 13 răniţi în regiunea Dnipropetrovsk, în centrul-estul Ucrainei, care a suferit un atac puternic cu rachete şi drone, au indicat, sâmbătă, autorităţile regionale.  

„Regiunea Dnipropetrovsk a fost din nou ţinta unui atac masiv”, a declarat Serghei Lissak, şeful administraţiei militare regionale, pe Telegram, referindu-se la clădiri ale unor întreprinderi distruse şi incendii

„Conform datelor preliminare, o persoană a decedat în urma actelor de terorism ale inamicului (...) Alte treisprezece persoane au fost rănite”, a precizat el.

Autorităţile din mai multe alte regiuni ucrainene au raportat atacuri importante în noaptea de vineri spre sâmbătă.

În august, Ucraina a recunoscut pentru prima dată că soldaţii ruşi au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk, unde Moscova revendicase, la rândul său, avansuri încă din luna iulie.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. Kremlinul cere Ucrainei să se retragă din anumite teritorii pe care le controlează în continuare parţial, în special din regiunea Doneţk, ca o condiţie prealabilă pentru încetarea ostilităţilor. Kievul respinge această idee.

Regiunea Dnipropetrovsk nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Moscova le revendică pentru anexare.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi,

