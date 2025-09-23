Danemarca denunță cel mai grav atac asupra infrastructurii critice, după incidentul cu drone la Copenhaga. Reacția Rusiei

Premierul danez Mette Frederiksen denunţă marţi „cel mai grav atac împotriva unei infrastructuri critice” în Danemarca, după ce aeroportul din Copenhaga a fost survolat de drone - timp de patru ore - luni seara, iar autorul rămâne necunoscut.

„Acest lucru se înscrie în evoluţia pe care am observat-o în ultima vreme prin alte atacuri cu drone, încălcări ale spaţiului aerian şi atacuri cibernetice împotriva aeroporturilor europene”, denunţă într-un comunicat transmis AFP Mette Frederiksen (foto articol).

Premierul danez se referă astfel la incidente asemănătoare în Polonia, România şi incursiunea unor avioane ruse de vânătoare în spaţiul aerian al Estoniei.

Danemarca se confruntă cu o „ameninţare importantă a sabotajului”, avertizează marţi serviciile daneze de informaţii.

„Ne confruntăm, în Danemarca, cu o ameninţare importantă a saborajului. Poate că nu vom fi atacaţi, ci stresaţi pentru a se vedeas cum reacţionăm”, declară într-o conferinţă de presă directorul de operaţiuni al serviciilor de informaţii (PET) Flemming Drejer.

Aeroporturi paralizate

Luni, aeroportul din Copenhaga a observat trei sau patru ”drone mari”, al căror model nu a fost identificat încă de către poliţie, informează Agerpres.

Aceste aparate au survolat aeroportul - în mod simultan - către ora locală 20:30 (21:30, ora României), antrenând închiderea temporară a acestuia şi perturbând călătoria a aproximativ 20.000 de pasageri, potrivit conducerii aeroportului.

În total, 31 de zboruri au fost redirecţionate, iar alte 100 au fost anulate.

„Dronele păreau să vină din direcţii diferite”, a declarat presei un reprezentant al poliţiei, Jens Jespersen.

Aeroportul Copenhaga se află pe coasta Strâmtorii Oresund, între Suedia şi Danemarca.

El a fost închis luni seara, la ora locală 20:30 (21:30, ora României) şi redeschis după miezul nopţii de luni spre marţi.

Aeroportul din Oslo a fost de asemenea închis timp de mai multe ore după ce a fost survolat de drone, conform News.ro.

Rusia neagă implicarea în incidentul cu drone din Danemarca

Între timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că Rusia nu are nicio legătură cu apariția dronelor la aeroportul din Copenhaga mai devreme în cursul zilei de astăzi și că acuzațiile împotriva Rusiei sunt „nefondate”.

„Poate că o parte care adoptă o poziție serioasă și responsabilă nu ar trebui să facă astfel de acuzații nefondate în repetate rânduri”, a spus Peskov, menționând că acuzații similare „nu vor mai fi luate în considerare”.

Aeroportul din Copenhaga a fost închis luni timp de câteva ore din cauza apariției unor drone „neidentificate”. Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat marți că „nu poate nega în niciun fel” că Rusia este responsabilă, notează agenția de presă Baha.

