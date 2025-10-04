Litoralul bulgăresc, lovit de inundații istorice. Scene apocaliptice după ploile torențiale: „Situația e rea de tot”

Apele care au luat trei vieți pe litoralul bulgăresc încep să se retragă însă lasă în urmă scene devastatoare.

Case, drumuri, poduri și mașini au fost distruse. A fost declarată stare de urgență în mai multe orașe iar echipele de salvatori lucrează, fără încetare, pentru a-i ajuta pe sinistrați.

Evacuarea celor care refuză să-și părăsească locuințele a fost o adevărată provocare pentru autorități.

Dezastrul se poate vedea în fiecare colț al stațiunilor afectate de viituri pe litoralul bulgăresc. În doar câteva ore, a plouat cât pentru trei luni, spun autoritățile. Oamenii au încercat disperați să scoată apa cu pompe, dar în zadar.

La Elenite, la doar 10 kilometri de Sunny Beach s-a oprit alimentarea cu energie electrică.

Urmele viiturii sunt copleșitoare. Mașinile sunt blocate unele peste altele, magazinele sunt închise, cu vitrine sparte și locuințele pline de nămol.

Drumurile din Elenite sunt impracticabile, sunt acoperite de apă, dar şi de noroi. Viitura puternică a smuls copacii din rădăcină și a adus acest morman de crengi până la intrarea în cartier. Și casele au fost afectate și mulți copaci sunt practic în casă.

Echipele de intervenție lucrează contra-cronometru.

Azi-noapte peste o sută de persoane au fost evacuate dintr-un cartier rezidențial. Însă oamenii își părăsesc cu greu casele...



Iorgi Boskov - Situații de Urgență: „4 echipe cu 25 de pompieri, ei se ocupă acum de evacuare și fac curățenie pe drumuri”.

Un parc acvatic a fost devastat și toboganul rupt în bucăți. Drumul spre plajă din Elenite a fost distrus de viitură, bucăți de asfalt au dispărut, iar plaja, cândva un paradis cu nisip fin și steag albastru, a devenit de nerecunoscut.

Nisipul a fost acoperit cu crengi şi cu tot ce a adus viitura de pe dealuri. Văd foarte multe scaune, manechine aduse de apă din magazine, șezlonguri, foarte multe jucării ale copiilor semn că viitura a trecut și prin casele oamenilor, iar acolo este o autoutilitară în mijlocul mării.

Bărbat: „Situația e rea de tot, puteți vedea, mașina mea e distrusă și a fost dusă în mare. Acum nu e apă, nu e curent trebuie să plecăm."

Autoritățile anunță că abia săptămâna viitoare zona va fi reconectată la rețeaua de electricitate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













