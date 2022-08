Lista farmaciilor de unde poți ridica gratuit iodura de potasiu. Cum se administrează iodul

Medicii de familie au început deja să emită rețete pentru iodură de potasiu, pentru toți românii sub 40 de ani. Iar ministrul Sănătății, Alexandru Rafila a îndemnat toată populația să își ridice rețetele să apoi cutiile de iod din farmacii.

Vezi aici lista farmaciilor de unde poți ridica gratuit iodura de potasiu. Dar mai întâi trebuie să ajungi la medicul de familie pentru a ridica rețeta și ulterior cu aceasta se merge la farmacie.

Lista întocmită de MS este pe județe și cuprinde numele orașului, al farmaciei de unde se poate ridica iodura și adresa acesteia.

Ca urmare a mesajului ministrului de zilele trecute, Ministerul Sănătății a elaborat un ghid de informare a populației privind utilizarea Iodurii de potasiu.

Potrivit informațiilor publice, cel mai important lucru de știut este că „Iodura de potasiu 65 mg se va administra EXCLUSIV la indicațiile autorităților și doar în caz de accident nuclear! Metodele de informare ale autorităților în caz de accident nuclear se vor face prin intermediul radio, TV, mass media sau/și chiar prin intermediul sirenelor de protecție civilă”.

Cui se administrează Iodura de potasiu

Iodura de potasiu se administrează persoanelor sub 40 de ani, deoarece beneficiul potenţial al profilaxiei cu iod este cu atât mai mare cu cât vârsta este mai mică.

Riscul de cancer tiroidian per unitate de doză de iod radioactiv este mai mare la făt, nou-născut şi sugar decât la adult.

Femeile gravide, femeile care alăptează, nou-născuţii, sugarii şi copiii trebuie trataţi primii. Nou-născuţii în primele zile de viaţă prezintă un risc deosebit în cazul expunerii la iod radioactiv

În cazul femeilor care alăptează, este important de menționat că Iodura se elimină în lapte. Tratamentul mamelor trebuie să fie cât mai scurt posibil, în general, nedepăşind 2 doze. Nu se recomandă întreruperea alăptării.

Modul de administrare a iodurii de potasiu

Potrivit ghidului MS, Iodura de potasiu se administrează pe cale orală, fie mestecat sau înghițit.

Ţiţ. Pentru administrare la copii cu vârsta sub 6 ani, doza poate fi zdrobită şi amestecată cu lapte, suc de fructe, miere sau iaurt. În cazul administrării la sugari (cu vârsta sub 1 an), doza poate fi dizolvată în lapte, apă, suc de fructe, sau zdrobită şi amestecată cu lapte sau suc de fructe.

Iodura de potasiu trebuie să fie administrată cât mai curând posibil după expunerea la radiaţii. În cazul în care administrarea are loc la 4-6 ore după expunere, absorbţia este blocată doar în proporție de aproximativ 50%.

Doze recomandate de iodură de potasiu

Adulţi şi copii cu vârsta peste 12 ani: 2 comprimate (echivalent cu 100 mg iod)

Copii cu vârsta între 3-12 ani: 1 comprimat (echivalent cu 50 mg iod)

Copii cu vârsta între 1 lună - 3 ani: ½ de comprimat (echivalent cu 25 mg iod)

Nou-născuţi (cu vârsta până la 1 lună): ¼ de comprimat (echivalent cu 12,5 mg iod)

Dată publicare: 09-08-2022