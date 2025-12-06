Două spitale construite prin PNRR, finalizate până la finalul anului. Postul pe care se bat sute de candidați

Doar două spitale, dintre cele peste 20, care ar fi trebuit construite cu bani din PNRR, vor fi gata până la sfârșitul anului. Unul este în Bistrița, celălalt în Cluj.

Au fost scoase la concurs sute de posturi, iar concurența se anunță mare, datorită condițiilor bune de lucru.

Noul pavilion al Spitalului Județean Bistrița are 4 etaje, 4 săli de operație și un heliport. Este legat de clădirea veche printr-o pasarelă suspendată. Deja, foarte mulți oameni vor să se angajeze aici.

Posturile cele mai căutate

Camelia Strungari, purtător de cuvânt Spitalul Județean Bistrița: Cea mai mare concurență am identificat la postul de șofer. Cel mai mare număr de candidați 318 pe 111 posturi de infirmieri. Îngrijitori, trei pe un loc, asistenții medicali sunt 259 de candidați.

Spitalul, finanțat prin PNRR cu aproximativ 55 de milioane de euro, va fi dotat cu aparatură ultraperformantă și va fi inaugurat până la sfârșitul lunii.

Și la Cluj, cea mai modernă clinică de neurochirurgie din țară va fi gata curând, conform ministrului Sănătății. Valoarea proiectului ajunge la 40 de milioane de euro.

Corespondent Știrile ProTV: Aici lucrările sunt finalizate în proporție de 93%. În total, spitalul va avea 105 paturi, dintre care 26 de terapie intensivă, iar 7 vor fi pentru copii. Ne aflăm în blocul operator unde sunt 6 săli de operație care vor fi dotate cu aparatură de ultimă generație.

Raul Sălăgean, administratorul clinicii de neurochirurgie din Cluj: Vom avea și categorii noi de medici. Medici de radiologie intervențională precum și medici neurologi și kinetoterapie și fizioterapie.

Doar 8 spitale din peste 20 anunțate inițial vor mai fi gata cu bani din PNRR. Putem lua fondurile doar până în august 2026, iar unele șantiere nu au avansat sau nu au început deloc.

