Lipsesc spitalele de pneumologie pentru copii. Numărul afecțiunile respiratorii e în creștere

Avertismentul vine din partea medicilor și se bazează inclusiv pe statistici care arată că avem - din cauza acestor maladii - cea mai mare rată de mortalitate din Uniunea Europeană.

O fetiță de 10 ani este internată în secția de pneumologie pediatrică a Institutului Marius Nasta. Este din Olt, și a fost diagnosticată cu tuberculoză ganglionară când avea doar 1 an. Acum are astm și de două ori pe an se internează în București pentru analize

Reporter: „Aveți un spital în apropiere?

Mamă: „Nu este secție de copii. Doar de adulți”

Reporter: Nu aveți în județ?

Mamă: „Nu''

Cu grave probleme respiratorii a fost adus și un bebeluș din Dâmbovița. Vor fi tot mai mulți copii bolnavi, avertizează medicii.

Conf. dr. Mihai Craiu, medic primar pediatrie: „Avem poluare, avem fumat la vârste din ce în ce mai mici, avem astm, avem boală pulmonară cronică asociată schimbărilor climatice, avem patologie asociată microplasticelor, boală pulmonară dată de obezitate''.

Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta: „La nivel național pe statistica INSP 18% din decesele la copii, al treilea loc îl ocupă afecțiunile respiratorii. Înainte sunt malformațiile și accidentele''

În România, specialitatea pneumologie pediatrică a fost înființată în urmă cu câțiva ani. Andreea este unul dintre tinerii doctori care s-au format pentru a îngriji copii cu probleme de plămâni.

Dr. Andreea Neaţa, medic specialist pneumologie pediatrică: „Adresabiltatea este una foarte mare. avem mulți internați cu pneumonii, bronșite, este și secția unde tratăm și copii bolnavi de tuberculoză''

Secția de pneumologie pediatrică a Institutului Marius Nasta, singura din țară, a fost construită în 1970 și nu a fost niciodată reabilitată semnificativ. Aici sunt îngrijiți în fiecare an peste 8 mii de copii

Asociația Salvați Copiii România a dotat secția cu aparatură medicală, însă este nevoie de o clădire nouă și modernă în care să fie tratați copiii.

