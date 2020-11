Medic din prima linie COVID-19: Sunt pacienți tineri, fără factori de risc, pe care îi intubăm

Modul de manifestare a infecției SARS-COV-2 și evoluția simptomatologiei sunt imposibil de prezis și de anticipat, avertizează medicul Gabriel Găvriluț, șeful Secției de Pneumologie de la Spitalul Județean de Urgență din Zalău, scrie Ziarul de Sălaj.

Chiar dacă majoritatea celor infectați sunt asimptomatici sau fac forme de gravitate ușoară sau medie, "există pacienți care fac forme severe de boală și în absența comorbidităților sau vârstei avansate. Sunt pacienți tineri, fără factori de risc sau boli asociate, care după zile de evoluție favorabilă se deteriorează rapid, inexplicabil, având nevoie de oxigenoterapie, ventilație non-invazivă sau chiar invazivă (intubare)."

Cu toate că a trecut aproape un an de la confirmarea primului caz de COVID-19 și aproape 9 luni de la identificarea primului pacient în Romania, încă sunt multe necunoscute legate de virusul SARS-COV2 și de efectele pe care le poate produce asupra organismului uman pe termen scurt sau lung, afirmă medicul Gabriel Găvriluț.

"Numărul de îmbolnăviri crește dramatic, la fel numărul deceselor provocate de coronavirus. În toată lumea, nu doar la noi. State cu sisteme de sănătate avansate au fost afectate sever de amploarea pandemiei", mai spune medicul din Zalău.

El povestește că "am avut pacienți vârstnici dar și tineri, pe care i-am preluat în serviciul de Pneumologie cu plămânii afectați sever încât abia realizau saturații de oxigen în sânge de 30-45 % (alarma se dă la saturații sub 90%). Am pacienți pe care i-am ventilat în secție săptămâni în șir, iar acum continuă tratamentul cu oxigen și ventilația non-invazivă la domiciliu. Există situații dramatice!"