Lipsa zăpezii pune hotelurile de munte în dificultate. Clienții își anulează rezervările de Crăciun și Revelion

În lipsa zăpezii, la multe hoteluri din zona de munte sună telefoanele de la recepție. Sunt clienții care își anulează rezervările.

Potrivit unui sondaj recent, 40% dintre unitățile de cazare vor avea cel puțin jumătate dintre camere goale. Federația Patronatelor din Turism este mai optimistă, deși recunoaște o scădere a afacerilor.

Doar două din 10 hoteluri spun că vor avea un grad de ocupare de peste 70% în acest an, de sărbători. Iar unul din 5 anunță că are rezervate doar 30% din locuri. O explicație ar fi că mai bine de două treimi dintre hotelieri nu au făcut pachete speciale pentru sărbători, care să includă și activități de agrement. Sondajul a fost realizat de o platformă de rezervări.

Previziuni și comparații cu anii trecuți

Pe de altă parte, Federația Patronatelor din Turism vorbește despre un grad de ocupare pentru Crăciun și Revelion de aproximativ 80% în acest moment. E drept, se referă la destinațiile turistice.

Anul trecut, la jumătatea lui decembrie, aceeași federație anunța o ocupare de 95%. Este dovada că, în lipsa zăpezii, magia Crăciunului e greu de fabricat.

Pădurile care înconjoară Predealul sunt gri, și tot cernit este și sufletul acestui administrator de pensiune. A redus tarifele la jumătate, dar camerele au rămas neocupate.

Gabriel Băldău, administrator pensiune: „Situația este jalnică. Am avut turiști care închiriaseră de Crăciun, după care acum o săptămână ne-au contactat și au spus că le pare rău, dar trebuie să anuleze fiindcă ei vor zăpadă."

Alți turiști încă așteaptă să ningă pentru a lua o decizie.

Nicoleta Vâlcea, coordonator centru de informare pentru turiști Predeal: „Ne sună și ne întreabă care este stadiul pârtiilor, dacă avem zăpadă, care este prognoza."

De înțeles, pentru că Predealul nu are centru de agrement, patinoar sau măcar un târg de Crăciun.

Localnică: „Acum e pustiu. Așa, activități nu există."

Situația hotelurilor din Sinaia

Cu 250 de camere, acest hotel este cel mai mare din Sinaia. Dacă în anii trecuți vindea pachetele de Crăciun încă din toamnă, acum mai are locuri.

Gheorghe Burlacu, manager general hotel: „Dacă e să comparăm cu anul trecut, au scăzut cu 15-20%. Anul trecut deja în perioada asta aveam zăpadă."

Ciprian Stanciu, manager hotel: „Prețurile zicem noi că sunt cele din 2023. Undeva la 2.000 de lei de familie, de sejur."

Pentru acești bani, oaspeții au două cine festive incluse. Degeaba, pentru că oferta de activități este săracă în zonă.

Turistă: „Te plimbi, mergi la castel, urci până la cotă la 2000.”

În Poiana Brașov, stațiune vedetă, lucrurile stau puțin mai bine. Gradul de ocupare este de 80% pentru Crăciun, potrivit asociației hotelierilor.

Roxana Cojocea, președinte organizația patronală de turism Poiana Brașov: „Turiștii vin mai ales pentru spa-urile pe care le avem și pentru petrecerile pe care le oferim.”

Nici la Muntele Mic, în Caraș Severin, pe pârtii nu este pic de zăpadă.

Horațiu Buna, antreprenor: „Când nu este zăpadă, foarte multă lume își anulează rezervările."

Corina Martin, Federația Patronatelor din Industria Ospitalității: „Vom avea și deja avem mai puțini turiști în vacanță în România și toate destinațiile resimt această scădere."

Impactul lipsei zăpezii în Europa

Lipsa zăpezii afectează întreaga Europă. Mai bine de jumătate din cele 760 de stațiuni de schi NU au deschis sezonul, iar majoritatea pârtiilor practicabile la această oră se află la peste două mii de metri altitudine. Diferența este că administratorii și hotelierii punctează la alte capitole: în primul rând SPA-urile.

Mihail Bobocel, proprietar agenție turism Linz: „Stațiunile austriece au început în ultimii 10-15 ani o restructurare a turismului alpin, într-un concept de all-season. Investiția în wellness, stațiunile s-au îmbogățit cu baze de tratament spa. Organizarea unor evenimente de prestigiu, concerte de amploare."

Marile stațiuni au patinoare uriașe și trasee de bicicletă. Mici evenimente, precum degustările de vin, cinele romantice la înălțime, lecțiile de gătit și atelierele creative, îi țin și ele ocupați pe oaspeți.

